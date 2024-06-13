Надежда только на президента. Жильцы Diamond City обратились к Садыру Жапарову

Жители дома Diamond City обратились с открытым письмом к президенту Кыргызстана Садыру Жапарову. Они просят главу государства защитить конституционные права на частную собственность и судебную защиту, в которой их ограничивают, а также прекратить несправедливое и необъективное рассмотрение дела в судах и попытки захвата их собственности со стороны застройщика.

Они отмечают, что 14-этажный дом построен в 2017 году и расположен в центре столицы на улице Элебаева, 2.

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«В 2017-2018 годах более 200 квартир из 286 жители приобрели в собственность за денежные средства у ОсОО В.L.S. В законном порядке были заключены договоры купли-продажи квартир, у всех имеются квитанции об оплате и техпаспорта, выданные в Госрегистре. Неожиданно для нас в мае 2018 года возбуждается уголовное дело по заявлению прежнего учредителя компании В.L.S. по поводу рейдерского захвата дома, а ГСУ ГКНБ накладывает арест на нашу собственность и начинает следствие в отношении лиц ОсОО В.L.S., которые продали нам квартиры. В итоге предъявлены обвинения бывшему депутату Р.Маманову, учредителю и директору ОсОО В.L.S. Р.Воинову и М.Анарбаеву, судье Э.Джаркеевой по мошенничеству и коррупции. Им предъявлен ущерб в размере 1,5 миллиарда сомов, подлежащий взысканию в пользу потерпевших. Суды по этому делу длятся уже на протяжении шести лет только в первой инстанции — Первомайском районном суде Бишкека», — говорится в обращении.

Владельцы квартир не могут понять, почему до сих пор не могут принять решение по делу и вынести приговор?

«Складывается впечатление, что судьи намеренно и, возможно, в корыстных целей «волокитят» дело, чтобы прошли сроки давности и обвиняемые остались без наказания. Иначе у нас нет тому объяснений. Уголовное дело дважды отправлялось на доследование в суде первой инстанции, и дважды это решение отменялось вышестоящими судами», — добавляют они.

Жители сообщают также, что в 2020-2021 годах прежний учредитель, подавший заявление, возвратил ОсОО В.L.S. в свою собственность по решению судов.

«Не дожидаясь возмещения ущерба по уголовному делу, он начал судиться с нами, жителями. В итоге все суды встали на сторону компании В.L.S. и были приняты незаконные решения об отмене акта ввода в эксплуатацию нашего дома и отмене решений о признании сделок действительными», — говорится в открытом письме.

Жители уверены, что потерпевший по уголовному делу должен ждать итогов уголовного дела и требовать ущерб с обвиняемых, а не пытаться навредить собственникам квартир.

«Мы не виновны в разборках хозяев ОсОО. Его представители открыто говорили, что после отмены наших договоров через суд они будут предъявлять к нам претензии по поводу повторной оплаты стоимости квартир либо выселять нас. Когда нами приобретались квартиры, мы не знали, что хозяевами компании в то время были «мошенники и коррупционеры». Мы находимся в недоумении, растерянности и отчаянии. Все взятые обязательства по договору мы исполнили, оплатили всю сумму за квартиры в ОсОО В.L.S., у всех имеются правоустанавливающие документы, многие из квартир уже несколько раз были перепроданы, и все мы являемся добросовестными покупателями. Почему нас должны касаться споры и нескончаемые судебные тяжбы между учредителями? Почему мы незаконно лишены своего конституционного права распоряжаться своим имуществом по своему усмотрению, ведь мы добросовестные приобретатели», — недоумевают они.

Жители сегодня вынуждены ходить на многочисленные суды и защищать свое право собственности, нести бремя расходов на адвокатов и другие судебные издержки. Они добавляют, что обращались к депутатам ЖК за помощью, отправили более 20 писем с просьбой о приеме, чтобы они помогли разобраться в их проблеме, но удалось встретиться всего с тремя и без результата.

«Так же личные обращения были написаны в ГКНБ, Генпрокуратуру, Верховный суд КР, а в ответ получили только отписки. Также было отправлено восемь писем о встрече с нами в аппарат правительства, но ни одной встречи не состоялось. Нас никто не слышит», — отмечают они. Многие жители в отчаянии и «готовы пойти на все» для защиты своей собственности.

Нас никто не слышит! Садыр Нургожоевич, услышьте нас, пожалуйста. жители дома Diamond City

«Мы ждали, надеялись и верили в судебную систему, однако на деле она оказалась несовершенной и несправедливой.

Мы вынуждены обратиться к вам как к единственному гаранту Конституции Кыргызской Республики. Вы наша последняя надежда и защита, так как правоохранительные и судебные органы оказались неспособны выполнять свои прямые обязанности.

Убедительно просим вас взять под личный контроль это дело и помочь разрешить основную проблему на сегодняшний день для жителей дома, которые могут лишиться жилья, при этом у основной части — единственного, где проживает более 1 тысячи человек», — подытожили они.