Неделя-24. Торговцы вновь митинговали, а в Бишкеке расширили ремонт улиц

Перед торговцами рынков «Дордой Дыйкан», «Ош базары», «Азиз» выступил начальник управления налоговой политики Минэкономики Кубанычбек Ысабеков.
Поймите, патентная система уже прошла. Сейчас не стоит вопрос о ее возвращении. Сегодня актуально то, как мы можем внедрить ЭТТН и ЭСФ, чтобы было удобно вам.Кубанычбек Ысабеков
Напомним, все рынки страны должны были перейти с патентной системы на ЭТТН и ЭСФ с 1 января. Но торговцы нескольких рынков провели митинги. В итоге президент отсрочил отказ от патентов до 1 июля.
Интересно, что пока торговцы митинговали, в республике продлили мораторий на проверки предпринимателей рынков и мини-базаров. Теперь он будет действовать до 1 января 2025 года. Запрет на проверки касается применения электронных товарно-транспортных накладных на рынках и мини-базарах. Пока действует мораторий, Налоговая служба не будет проводить проверки и штрафовать за неприменение ЭТТН.
В Бишкеке продолжают закрывать на ремонт центральные улицы. Так, на этой неделе движение транспорта прекратилось еще на двух участках улиц Байтика Баатыра (от Медерова до Горького) и Ахунбаева (от Малдыбаева до Тыныстанова). В мэрии отметили, что первый этап капитального ремонта дорог завершится до 15 июня.
На следующей неделе начнут ремонт улицы Юнусалиева и проспекта Жибек Жолу. В июле — проспекта Чуй, улиц Горького и 7 Апреля.
Международный инвестиционный энергетический форум, который прошел 10-11 июня в Вене (Австрия), завершился созданием Координационного донорского комитета по строительству Камбаратинской ГЭС-1. Пока в него вошли Всемирный банк, Фонд ОПЕК, Азиатский банк развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Исламский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития и другие. Осенью 2024-го планируют провести первую сессию комитета.
Через него власти нашей страны надеются получить необходимые средства для реализации проекта «Камбар-Ата-1». Кстати, в Вене также подписали межведомственное соглашение о сотрудничестве по возведению этой ГЭС между министерствами энергетики Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.
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