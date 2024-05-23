Как инцидент с иностранными студентами повлияет на туристов. Мнения экспертов

Недавние массовые протесты против иностранных студентов заставили переживать всю туристическую отрасль Кыргызстана. В иностранных медиа ситуация в Бишкеке подавалась не всегда объективно, распространялись фейки, не имеющие отношения к реальности, в социальных сетях было много негатива.

После горячей фазы атмосферу «подогрели» видеоролики с толпами иностранцев в аэропорту «Манас», стремящихся вернуться на родину.

Несмотря на то что Пакистан, Индия и Бангладеш никогда не были странами, обеспечивающими туристический поток в КР, общим местом для иностранцев стала известная присказка, что «бьют не по паспорту, а по лицу».

Негативное воздействие на туризм

Фото из интернета. Сергей Глуховеров

Последние события начинают сказываться на туристической отрасли. Директор одной туристической компании Сергей Глуховеров в комментарии 24.kg рассказал, что многие иностранцы уже начали отменять бронирование. «Нам пишут партнеры со всего мира, спрашивают, почему нападают на иностранцев и почему милиция не защищает туристов», — отметил он.

«Переживают и думают, стоит ли к нам ехать или отменить группы. Детали мало кто знает, из-за чего это произошло. Знают, что огромная толпа нападала на иностранцев. Это очень негативно отражается на туризме», — подчеркнул Сергей Глуховеров.

По его словам, другим высылают все ссылки на наши местные медиаресурсы, что поймали, наказывают и принимают меры.

«Но в массовом сознании у людей осталось только то, что было нападение. Хорошо, что выступили президент по ситуации, МВД. Сказали, что все под контролем. Нам нужно показать, что у нас добрая страна», — говорит владелец туристической фирмы.

По его мнению, сейчас «сложно сказать, насколько может сократиться приток туристов».

«Туризм — это удовольствие, и рисковать своей безопасностью никто не будет. Поездку можно перенести на полгода — год или поехать отдыхать в другое государство», — резюмирует Сергей Глуховеров.

Фото из интернета. Азамат Жаманкулов

Сопредседатель Ассоциации курортов Кыргызстана Азамат Жаманкулов согласен с коллегой. «Я могу привести пару примеров. Вот послезавтра должны были приехать туристы из Кувейта, а сегодня уже под вопросом — прилетят или нет. На лето еще один большой прайс был по поводу съемки болливудского фильма в нашей республике. Это тоже под вопросом. Из-за действий нескольких человек мы нанесли большой урон не только сектору туризма, но и другим сферам», — говорит он.

Позитивный взгляд и потенциал для восстановления

Фото из интернета. Марс Черикчиев

Не паниковать и не сгущать краски призывает Марс Черикчиев, экс-директор управления по маркетингу и продвижению Фонда по развитию туризма. Он уверен, что события в Бишкеке не повлияют на общий туристический поток.

«Скоро начнется сезон — будет наплыв туристов. В Иссык-Кульской области наблюдается хорошее развитие туризма, Узбекистан запустил новые авиалинии, что также способствует притоку туристов. Плюс еще круглогодичные горнолыжные базы хотят открыть, это приведет к потоку дополнительных туристов», — подчеркивает эксперт.

По его мнению, для развития туризма в КР необходимо усиленно работать в информационном плане, рассказывать о туристическом потенциале страны и участвовать в выставках.

«Надо поддерживать блогеров, которые показывают красоты Кыргызстана. Благодаря им очень много туристов приезжает. Люди, видя эти публикации, интересуются нашей республикой. Туристы ведь тоже разные: Россия, Узбекистан — это больше курортники. Европа, арабские государства любят горы», — заметил Марс Черикчиев.

«Быть или не быть?»

О необходимости масштабной информационной кампании, направленной на улучшение имиджа Кыргызской Республики как безопасной страны для иностранных туристов, говорят все эксперты. Потенциал у туристической отрасли в стране огромен. Можно развивать абсолютно все виды туризма — от традиционного пляжного отдыха до экологического и экстремального. Осталось активизировать работу в информационном поле, чтобы вернуть доверие туристов и укрепить имидж КР как гостеприимного и безопасного направления для путешествий.