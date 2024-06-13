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Происшествия

В Бишкеке 36 иностранцев доставили в милицию после драки

В Бишкеке 36 иностранцев доставили в милицию после массовой драки, сообщили в пресс-службе УВД Свердловского района.

Инцидент произошел 10 июня примерно в 23.30.

На пульт 102 поступило сообщение о том, что семь-восемь иностранцев устроили драку. На место выехали правоохранители. Установлено, что иностранцы подрались между собой из-за возникшей словесной перепалки.

«В милицию доставили 36 человек — это граждане Пакистана и Бангладеш. Составлено 16 протоколов за нарушение иностранцами установленного порядка пребывания, правил осуществления трудовой деятельности в Кыргызской Республике или транзитного проезда. Свердловский районный суд признал одного иностранца виновным по статье «Мелкое хулиганство» и оштрафовал его на 5 тысяч 500 сомов. Кроме того, еще двоих участников драки арестовали на трое суток», — говорится в сообщении.

В правоохранительных органах добавили, что двое иностранцев были в алкогольном и наркотическом опьянении. С остальными доставленными в милицию иностранцами провели разъяснительную беседу.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/296531/
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