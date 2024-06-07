Фонд поддержки туризма заявил о необходимости развития южного берега Иссык-Куля

Фонд поддержки развития туризма намерен развивать южный берег Иссык-Куля. Об этом во время Международного туристического форума сообщил его глава Кудрет Тайчабаров.

По его словам, туристический сектор северного берега Иссык-Кульской области не нуждается в рекламе, новых контрактах и соглашениях. Все объекты забиты до сентября.

«Поэтому мы все свои средства и возможности направляем на развитие южного берега. Там идут застройки новых проектов. Минтранс строит новую дорогу, после этого туристический поток увеличится», — считает глава Фонда поддержки развития туризма.

Он добавил, что фонду передали каньон Сказка и Мертвое озеро. На южном берегу планируются строительство объектов и развитие инфраструктуры.

«У нас в проекте есть зона отдыха «Тосор», там будет объект для оздоровления, то есть иностранные государства смогут проводить спортивные сборы. У нас еще в планах взять на баланс экологический пост при въезде в Балыкчи, все экологические сборы оттуда будем направлять на Иссык-Кульскую область», — отметил Кудрет Тайчабаров.