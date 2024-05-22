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Происшествия

Активных участников погромов в общежитии иностранцев задержали в Бишкеке

Правоохранители задержали двух парней — активных участников погромов в общежитии иностранных студентов в Бишкеке. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУВД.

«18 мая 2024 года примерно в 01.00 неизвестные проникли в общежитие, расположенное по улице 7 Апреля, где нанесли телесные повреждения иностранцам и причинили материальный ущерб, уничтожив  их имущество. Следственная служба ГУВД Бишкека возбудила уголовное дело по статье (массовые беспорядки) УК КР. Задержаны 21-летний и 25-летний парни, которых водворили в ИВС», — говорится в сообщении.

В ГУВД отметили, что в настоящее время сотрудники проводят следственные и оперативно-разыскные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию других причастных к нападению на общежитие лиц.

Напомним, стихийный протест против иностранцев, который начался вечером 17 мая в Бишкеке, завершился только под утро 18 мая. Милиции удалось договориться с участниками акции, и они открыли проспект Чуй, а чуть позже разошлись. 

По факту драки 13 мая в хостеле, что и стало одной из причин протестов, правоохранители задержали четырех граждан Египта. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/294654/
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