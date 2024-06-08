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Общество

В Чолпон-Ате стартовала ежегодная туристическая выставка Issyk-Kul ITF — 2024

Фото 24.kg. Выставка Issyk-Kul ITF 2024

Стартовало главное туристическое событие 2024 года — Международная туристическая выставка Issyk-Kul ITF – 2024.

Мероприятие традиционно проходит в культурном центре «Рух-Ордо» в городе Чолпон-Ате. Это уже 16-я по счету выставка ITF. На одной площадке собрались более 120 компаний туриндустрии и свыше 3 тысяч посетителей. 

«Выставка, во-первых, дает возможность туристическому бизнесу познакомиться. Узнать, какие продукты появляются в регионах и при необходимости заключить договоры о сотрудничестве. Выставка будет полезна туристам, которые могут узнать, что же есть в Кыргызстане, куда можно ездить летом, что посмотреть в Джалал-Абаде, Баткене, Таласе и других регионах страны», — отметили организаторы.

Заместитель министра экономики и коммерции Санжар Болотов подчеркнул, для улучшения госполитики в туристической сфере приоритеты в первую очередь направлены на обустройство и развитие инфраструктуры. Реализуются проекты в сфере реконструкции и строительства аэропортов в регионах, ремонту дорог, созданию необходимой культурно-развлекательной и спортивной инфраструктуры.

«Выставка стала традиционной площадкой, где мы можем обсудить туристические продукты и находить новые возможности для сектора. Сегодня основная задача — повысить качество инфраструктуры, чтобы создать комфортные, безопасные условия для туристов, а также привить бережное отношение к природе», — добавил замминистра.

С приветственной речью выступил полпред президента в Иссык-Кульской области Уланбек Далиев. «Сегодня самый важный день не только для региона, но и туристической сферы Кыргызстана. В рамках ярмарки есть прекрасная возможность встретиться с партнерами. Повышение туристического потенциала Кыргызстана на международной арене — наша главная цель», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/296161/
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