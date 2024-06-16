В Бишкеке 16 июня солнечно. Температура воздуха ожидается +32 градуса. День увеличился до 15 часов 20 минут.

24.kg поздравляет кыргызстанцев с Курман айтом.

У кого намечается той

Нилуфар Алимжанова

Родилась 16 июня 1991 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Памятные даты

Курман айт

Фото AHMAD AL-RUBAYE/AFP

Праздник жертвоприношения Ид аль-Адха является частью мусульманского обряда паломничества в Мекку. Отмечается он в долине Мина, вблизи Мекки, в 10-й день 12-го месяца мусульманского лунного календаря Зуль-хиджа и длится два-три дня. Поскольку дата праздника зависит от лунного календаря, в разных странах дни празднования могут отличаться.

Не все мусульмане могут совершить хадж в Мекку, участвовать в своем главном празднике и в священном месте лично принести жертву, поэтому каноны ислама предписывают им исполнять кульминационную часть обряда не только в Мекке, но и всюду, где могут оказаться.

День работников водного хозяйства Кыргызской Республики

Фото Азиза Момункулова. Озеро Кель-Суу

Отмечается в третье воскресенье июня.

Кыргызстан располагает значительными запасами водных ресурсов: около 45 миллиардов кубометров в год поверхностного речного стока, 13 миллиардов кубометров потенциальных запасов подземных вод, 1 тысяча 745 миллиардов кубометров озерной воды и 650 миллиардов кубометров ледников.

В системе водного хозяйства республики работает около 6 тысяч человек.

Образован город Кара-Куль

Фото karakul.kg

Образован 16 июня 1962 года как поселок гидростроителей крупнейшего в Средней Азии гидроузла Токтогульской ГЭС. 26 октября 1962-го получил свое название Kapа-Куль и стал поселком городского типа. 7 января 1977 года преобразован в город Кара-Куль областного подчинения.

По данным переписи населения Кыргызстана 2009-го, численность горожан составила 22 тысячи 502 человека.

Состоялся космический полет первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой

16 июня 1963 года Валентина Терешкова на космическом корабле «Восток-6» совершила полет в космос. Она стала шестым по счету советским космонавтом. Одновременно на орбите находился космический корабль «Восток-5», пилотируемый космонавтом Валерием Быковским. Родным Терешкова сказала, что уезжает на соревнования парашютистов. О полете они узнали из новостей по радио.

Люди, которые меняли мир

Родился дирижер Асанхан Джумахматов

Несмотря на тошноту и физический дискомфорт, Валентина Терешкова выдержала 48 оборотов вокруг Земли и провела почти трое суток в космосе.

Фото Игоря Сапожникова/slovo.kg. Асанхан Джумахматов

В 1923 году в селе Иссык-Ата родился кыргызский дирижер, музыкальный педагог Асанхан Джумахматов. Народный артист СССР. Герой Кыргызской Республики.

После окончания Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского назначен главным дирижером Кыргызского театра оперы и балета. За более полувека работы поставил больше 50 спектаклей мировой, советской и кыргызской классики.

Асанхан Джумахматов — это имя в плеяде мастеров кыргызского искусства, сценических звезд, бесспорно, занимает одно из первых мест.

Его вклад в развитие отечественной профессиональной музыки неоценим.

Умер 21 июля (по другим источникам — 20 июля) 2008-го.

Родился артист Бактыбек Арунов

Родился 16 июня 1938 года в селе Куренкеево Киргизской ССР. Заслуженный артист Киргизской ССР (1972).

С 1961-го — солист Кыргызского театра оперы и балета. В 1960-1980 годах исполнял главные партии в кыргызских и мировых балетах: «Куйручуке» — Сыдыка, «Чолпон» — Нурдина, «Анаре» — Кадыра, «Бахчисарайском фонтане» — Вацлава, «Корсаре» — Конрада, «Баядерке» — Солорда, «Пути Саманчи» — Субанкула и многих других.

Одновременно с работой в театре преподавал в музыкально-хореографической школе имени Мураталы Куренкеева классический и дуэтный танец.

Умер писатель Тологон Касымбеков

Фото из интернета. Тологон Касымбеков

В 2011 году в возрасте 80 лет скончался кыргызский писатель, Герой Кыргызской Республики Тологон Касымбеков.

Родился 15 января 1931-го в селе Ак-Джол.

В 1952 году дебютировал с повестью «Маленький табунщик». Повесть «Хочу быть человеком» издана в 1965-м на русском языке. Наиболее значимым произведением писателя считается исторический роман «Сломанный меч» (1971). Среди других произведений — романы «Келкел», «Чапкын», «Баскын» («Нашествие»), «Кыргын» («Истребление»), которые рассказывают об истории Кыргызстана начиная с середины XIX до начала XX веков.

В 1990-1994 годах избирался народным депутатом Жогорку Кенеша, являлся руководителем международной комиссии по языку, культуре и образованию, а также председателем Союза писателей КР.

Куда сходить

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.