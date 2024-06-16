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Власть

Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с праздником Курман айт

Президент Садыр Жапаров сегодня, 16 июня, поздравил кыргызстанцев с праздником Курман айт.
Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Дорогие соотечественники! Уважаемые мусульмане! Поздравляю всех вас с праздником Курман айт!
Он олицетворяет собой непреходящие ценности доброты и милосердия. Поэтому Курман айт занимает особое место в духовной жизни нашего народа.

Праздник Курман айт, история которого насчитывает более тысячи лет, пробуждает самые светлые чувства в сердцах людей, призывает к состраданию, верности, честности. Мусульмане всегда с нетерпением и радостью встречают его. В этот день мы молимся за единство и сплоченность нашего народа, рост и развитие страны, чтобы беды и невзгоды обходили всех нас стороной.

Дорогие соотечественники! В последние годы в Кыргызстане проводится большая работа, направленная на развитие и обогащение национально-духовных ценностей, обеспечение свободы совести и вероисповедания.

Благодаря созданным для мусульман республики возможностям во время Курман айта более 6 тысяч наших соотечественников совершают священный хадж в Мекку. Поздравляем их всех с этим великим праздником и просим всевышнего в эти благословенные дни принять их молитвы о процветании родины, благополучии народа, счастье наших семей.

Мы, безусловно, и впредь будем уделять особое внимание воплощению в жизнь надежд и устремлений нашего многонационального и многоконфессионального народа, сохранению и развитию традиций и ценностей всех наций и народностей, представители которых считают эту прекрасную страну своей родиной.

Уверен, что совместными усилиями мы превратим Кыргызстан в государство, где царят дружба и толерантность, где каждый гражданин будет жить свободно, в мире и благополучии.

Искренне поздравляю с нынешним благословенным праздником всех наших соотечественников — мусульман, находящихся в дальнем и ближнем зарубежье, а также всех иностранных граждан — мусульман, приехавших обучаться и работать в нашу страну.

С праздником Курман айт!» — говорится в поздравлении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/296805/
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