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Общество

Международный туристический форум открылся на Иссык-Куле

На Иссык-Куле открылся Международный туристический форум — 2024.

Сопредседатель Ассоциации курортов Азамат Жаманкулов рассказал, что ожидается участие зарубежных гостей из четырех стран — Китая, Казахстана, Узбекистана и России. Они поделятся успешными проектами, обменяются мнениями и расскажут о продвижении туризма.

24.kg
Фото 24.kg. Сопредседатель Ассоциации курортов Азамат Жаманкулов

«Это площадка больше для представителей туристического бизнеса. Будем обсуждать самые актуальные темы государственно-частного партнерства в сфере туризма, автоматизации системы, маркетинга и бренда страны, регионального развития», — отметил Азамат Жаманкулов.

По итогам форума будут подписаны совместные проекты и ожидается принятие резолюции.

Отметим, что мероприятие проходит в рамках традиционной ярмарки Issyk-Kul International Tourism Fair. Завтра, 8 июня, форум продолжится в «Рух-Ордо». Также состоится официальное открытие туристического сезона.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/296053/
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