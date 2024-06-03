Уже не только Иссык-Куль. Как меняются интересы туристов, посещающих Кыргызстан

Кыргызстан готовится к открытию летнего туристического сезона. В этом году республика ожидает большого наплыва гостей из-за рубежа.

Если в 2023 году нашу страну посетили свыше 8,5 миллиона туристов, то в 2024-м, по данным департамента туризма, рост туристического потока может быть на 10 процентов больше.

О том, как готовятся к летнему туристическому сезону и каких изменений стоит ожидать в отрасли, 24.kg рассказала заместитель директора департамента туризма при Министерстве экономики и коммерции Кыял Кенжематова.

Открытие летнего туристического сезона

По ее словам, новый туристический сезон в Кыргызстане начался еще в марте, однако официальное его открытие запланировано на 7-8 июня 2024 года. Оно традиционно состоится на Иссык-Куле в культурном центре «Рух Ордо». 7 июня организуют форум, целью которого является развитие внутреннего туризма и инфраструктуры.

«Будем говорить с отечественными и международными партнерами, инвесторами о том, как улучшить туризм в стране. Как можно в регионах создать и улучшить инфраструктуру. 8 июня будет торжественное открытие летнего турсезона», — отметила Кыял Кенжематова.

Она добавила, что уже согласован план мероприятий, который необходимо реализовать во время летнего туристического сезона.

Откуда туристы и почему их будет больше

По итогам 2023 года границу Кыргызстана пересекли около 14 миллионов 856 иностранных граждан. Из них свыше 8,5 миллиона человек посетили нашу страну в туристических целях.

По словам Кыял Кенжематовой, в первой тройке лидеров Узбекистан, Россия и Казахстан. Так сложилось с 2018 года. Основными по туристам также остаются граждане стран СНГ, Европы и Юго-Восточной Азии, арабских государств.

В 2024 году с учетом всех проведенных мероприятий ожидается увеличение потока отдыхающих еще на 10 процентов по сравнению с 2023-м.

"В этом году однозначно ожидаем больше. Желающих посетить нашу страну очень много. У нас есть сайт, который в месяц посещают до полумиллиона человек«,- говорит Кыял Кенжематова.

Поддержка от государства стала ощутимее

Она считает, что туристический потенциал Кыргызстана растет. Есть нововведения, улучшается инфраструктура, реализуются проекты, возобновляются маршруты.

«Мы пытаемся каждый год улучшить ситуацию в туристической отрасли. Последние четыре года есть существенная поддержка от государства, инфраструктурные изменения», — отметила Кыял Кенжематова.

Кроме того, сейчас готовится новая программа по устойчивому развитию туризма на 2024-2028 годы.

Справка 24.kg Устойчивое развитие туризма — это долгосрочное развитие туризма, при котором экономические, экологические, социальные и культурные цели сбалансированы, основаны на рациональном использовании туристических ресурсов и всестороннем партнерстве, учитываются интересы всех заинтересованных сторон.

В этом году также ожидается открытие пяти туристских современных сервисных центров вокруг озера Иссык-Куль.

«Это придорожная инфраструктура для туристов, там есть кафетерии, паркинг, информационный центр, современные туалеты. На Иссык-Куле строят новые дороги. Это тоже достижение. Увеличивается число авиарейсов. Если в 2023 году было около 30 только из России, то в этом уже примерно 40, не говоря о других странах. Открывается окно в Европу. Поэтому в этом направлении развитие идет активно. Улучшения есть, их будет еще больше в ближайшие пять лет», — заявила Кыял Кенжематова.

Она добавила, что есть планы внедрить единую классификацию средств размещения.

«Это классификация отелей по звездам. Например, каким должен быть пяти- или четырехзвездочный отель в современных условиях», — говорит замглавы департамента.

Самые популярные направления

Наиболее популярным и востребованным местом для местных туристов и иностранных гостей остается озеро Иссык-Куль. По данным департамента туризма, сегодня на пляжный отдых приезжают около 2 миллионов человек.

Однако, по словам Кыял Кенжематовой, сегодня интересы зарубежных гостей меняются.

«Кто-то хочет подняться в горы, кто-то изучить флору и фауну изучить, кто-то культуру, быт кыргызского народа. У нас много видов туризма — зимний, пляжный, экологический, исторический, культурный, рекреационный. Мы можем также предоставить аграрный, сельский туризм», — отметила Кыял Кенжематова.

Всего на территории Кыргызстана выделяют более 80 интересных туристических зон.

Второе место по популярности после Иссык-Куля занимает экотуризм. Здесь особое внимание уделяется, в частности, кумысолечению.

На третьем месте — альпинизм. В Кыргызстан приезжают десятки групп как любителей, так и профессионалов.

Не менее интересными и познавательными для туристов остаются туры к горе Сулайман-Тоо, башне Бурана и другим памятникам истории, культуры, религии или архитектуры.

Как повлияет на туристов инцидент с иностранцами

После майского протеста в Бишкеке против иностранцев и нападений на общежития многие граждане Пакистана и Индии покинули Кыргызстан.

Кыргызстан — гостеприимная страна, но, к сожалению, бывают и такие неприятные моменты. Один такой случай может повлиять отрицательно на туристов. заместитель директора департамента туризма Кыял Кенжематова



«Мы сейчас объясняем, что на самом деле все не так, как думают иностранцы. Но они обеспокоены. В целом эта ситуация не должна повлиять на решение туристов посетить в нашу страну», — считает Кыял Кенжематова.

По ее словам, туркомпании обязаны обеспечить безопасность гостям страны.

«Компаниям и группам обязательно необходимо отправить нам уведомление о том, куда они направляются. Тогда мы сможем в случае чего оповестить другие госорганы, которые смогут срочно выехать на помощь», — добавила Кыял Кенжематова.

Что туризм принес экономике и бюджету

По данным Нацстаткома, валовая добавленная стоимость, созданная в сфере туризма, в 2023 году составила более 43 миллиардов сомов, или 3,6 процента от ВВП (в 2022-м — 3,4 процента).

В 2023 году от туризма в бюджет Кыргызстана поступило 2 миллиарда 622 миллиона 83 тысячи налоговых поступлений.

Наибольший доход турбизнесу приносит общепит. В 2023 году от работы ресторанов, баров, столовых поступило 14 миллиардов 213,1 миллиона сомов. От санаторно-курортных учреждений — 1 миллиард 349,3 миллиона сомов.

В среднем один иностранный турист в Кыргызстане в день тратит $100-200, за неделю — $700-1000.