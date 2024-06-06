Юрточный глэмпинг «Ала-Куш» открылся в долине Чон-Кемин

В долине Чон-Кемин у подножья горы Ала-Куш открылся юрточный глэмпинг. Об этом сообщил Фонд поддержки развития туризма КР.

Отмечается, что «Ала-Куш» — это уже второй глэмпинг, строительство которого поддержал фонд. Первым был Royal Gate на въезде в каньон Сказка на Иссык-Куле, который открылся в 2023 году.

«Ала-Куш» — еще более масштабный проект. Здесь 20 юрт со всеми удобствами, большой ресторан и конференц-зал. Фонд поддержки развития туризма

«Фонд помог с развитием инфраструктуры — при его поддержке провели электричество, проложили систему канализации, подвели родниковую воду, укрепили подъездную дорогу», — подчеркнули там.

Глэмпинг «Ала-Куш» расположился в живописном месте. Со временем его планируют сделать круглогодичным — проложить несколько лыжных трасс на горных склонах. Летом там можно покататься на лошадях, выпить кумыс или погулять по окрестностям.