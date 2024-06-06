13:23
USD 87.32
EUR 94.96
RUB 0.98
Общество

Юрточный глэмпинг «Ала-Куш» открылся в долине Чон-Кемин

В долине Чон-Кемин у подножья горы Ала-Куш открылся юрточный глэмпинг. Об этом сообщил Фонд поддержки развития туризма КР.

Отмечается, что «Ала-Куш» — это уже второй глэмпинг, строительство которого поддержал фонд. Первым был Royal Gate на въезде в каньон Сказка на Иссык-Куле, который открылся в 2023 году.

«Ала-Куш» — еще более масштабный проект. Здесь 20 юрт со всеми удобствами, большой ресторан и конференц-зал.

Фонд поддержки развития туризма

«Фонд помог с развитием инфраструктуры — при его поддержке провели электричество, проложили систему канализации, подвели родниковую воду, укрепили подъездную дорогу», — подчеркнули там.

Глэмпинг «Ала-Куш» расположился в живописном месте. Со временем его планируют сделать круглогодичным — проложить несколько лыжных трасс на горных склонах. Летом там можно покататься на лошадях, выпить кумыс или погулять по окрестностям.

Справочно

Глэмпинг — это кемпинг повышенной комфортности, который позволяет отдохнуть с удобствами в условиях дикой природы. Спрос на такие места размещения очень высок среди туристов из дальнего зарубежья.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295940/
просмотров: 658
Версия для печати
Материалы по теме
Уже не только Иссык-Куль. Как меняются интересы туристов, посещающих Кыргызстан
Хозсубъекты на Иссык-Куле хотят обязать проводить глубинную очистку пляжей
Как инцидент с иностранными студентами повлияет на туристов. Мнения экспертов
Горы зовут. Топ-5 пиков рядом с Бишкеком, куда сможет взобраться даже новичок
Потенциал большой. Как японец Йоджи Сакакибара помогает продвигать туризм в КР
Каракол победил на конкурсе Top 100 Stories, Green Destinations
На юге Кыргызстана открыли еще две точки отдыха RestPoint
Французские бизнесмены заинтересованы в развитии горнолыжного туризма КР
Каракольцам бесплатно передали 30 комплектов беговых лыж
Подписан Закон «О внесении изменений в Закон «О туризме»
Популярные новости
Социальный контракт. Как получить от&nbsp;государства 100 тысяч сомов Социальный контракт. Как получить от государства 100 тысяч сомов
Уже не&nbsp;только Иссык-Куль. Как меняются интересы туристов, посещающих Кыргызстан Уже не только Иссык-Куль. Как меняются интересы туристов, посещающих Кыргызстан
В&nbsp;Кыргызстане 3-4 июня ожидаются проливные дожди. Возможны сели В Кыргызстане 3-4 июня ожидаются проливные дожди. Возможны сели
Неделя-24. Все, что известно о&nbsp;повышении пенсий, и&nbsp;ремонт дорог в&nbsp;Бишкеке Неделя-24. Все, что известно о повышении пенсий, и ремонт дорог в Бишкеке
Бизнес
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo;: Обновление процессинговой системы успешно завершено ЗАО «МПЦ»: Обновление процессинговой системы успешно завершено
Оплачивайте покупки по&nbsp;QR-кодам без комиссии вместе с&nbsp;BakAi Оплачивайте покупки по QR-кодам без комиссии вместе с BakAi
Более&nbsp;2,1 миллиарда сомов выплатила в&nbsp;бюджет группа компаний &laquo;Газпром&raquo; в&nbsp;КР Более 2,1 миллиарда сомов выплатила в бюджет группа компаний «Газпром» в КР
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; еще ближе к&nbsp;народу! «Элдик Банк» — еще ближе к народу!
6 июня, четверг
12:58
Дети в Кара-Кульдже учатся в аварийной школе, хотя там есть новая — депутат Дети в Кара-Кульдже учатся в аварийной школе, хотя там...
12:33
Это мелочь. Айгуль Айдарова об исключении ее из фракции «Бутун Кыргызстан»
12:07
Построить в Бишкеке метро на средства инвесторов предлагает депутат ЖК
12:00
День русского языка. Насколько хорошо вы его знаете? Тест
11:50
По вине акима Иссык-Аты инвестор ушел, не достроив школу — Акбокон Таштанбеков