В Бишкеке 23 мая облачно, дождь. Температура воздуха ожидается +20 градусов. День увеличился до 14 часов 55 минут.

Отключение света, газа, воды

9.30-17.00 — 7-й микрорайон, 38 (1-3-й подъезды), отрезки улиц Токомбаева, Байтика Баатыра;

9.30-16.30 — жилмассив «Учкун» (улицы Кайынды, Мин-Булак, Учкун, Путейская);

9.30-17.00 — улица Байтика Баатыра, 9;

9.30-12.00 — 10-й микрорайон, 23, 24;

9.00-17.00 — улица Токтоналиева, 62, отрезки улиц Руставели, Ахунбаева, Торекула Айтматова, Кулатова, Толстого, Уральской, Победы, Кудрука, Карабалтинской, Брянской, Азовской, переулок Альпийский;

9.00-12.00 — отрезки улиц Тыналиева, Ахунбаева;

13.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Садыбакасова, Бердибаева, Чортекова, Ойсул-Ата, Кызыл-Адыр, Ак-Туз, Он Арча);

9.00-18.00 — отрезки улиц Тыныстанова, Фатьянова, Горького, Байтика Баатыра;

9.00-11.30 — жилмассив «Касым» (улицы Ынтымак, Салтанат, Профсоюзная, Месароша, Кайназаровой);

13.00-17.00 — отрезки улиц Боровской, Садаева, Тоголока Молдо, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-60, Чуй-61).

20-23 мая — район, ограниченный ГРС-1, Васильевским трактом, БЧК, улицей Юбилейной, селами Пригородным, Маевка, улицами Молодая Гвардия, Киргизской, Коллекторной, Саадаева, Новой, переулком Советским, МЧК, жилмассивами «Жениш» и «Алтын-Бешик».

с 22 апреля по 1 июня не будет горячей воды.

Памятные даты

Международный день спортивной борьбы

Фото Объединенного мира борьбы. Акжол Махмудов

В начале XX века утверждены правила проведения соревнований по вольной борьбе. В 1904 году она по настоянию хозяев очередной Олимпиады включена в программу Игр в Сент-Луисе (США).

Международная федерация любительской борьбы (FILA), объединяющая представителей вольной и греко-римской борьбы 146 стран с пяти континентов, — одна из крупнейших и влиятельнейших международных спортивных организаций. 7 сентября 2014-го FILA переименована в United World Wrestling.

Люди, которые меняли мир

Умер драматург Райкан Шукурбеков

Родился в 1913 году в селе Ак-Чий Кара-Бууринского района Таласской области.

Первый рассказ «Жаркынай» опубликован в 1929-м, а повесть «Тоо элинин баатыры», посвященная историческим событиям 1916 года, издана в 1936-м. Является автором многих поэтических произведений, басен, сказок, рассказов для детей.

Значительное место в творчестве писателя занимает драматургия. В 1934 году в Кыргызском драмтеатре поставлена первая пьеса Райкана Шукурбекова «Борьба», в которой он сам исполнял одну из ведущих ролей. В 1935-м написал пьесы «Среди могил» и «Айдар» о новой жизни в деревне и комедию «Жапалак Жатпасов», которая принесла ему успех. В 1959 году создает драму «Надежда поэта», посвященную жизни Токтогула Сатылганова.

Райкан Шукурбеков — автор многих интермедий для эстрады.

Умер 23 мая 1964-го.

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