Мэрия потребовала привести в порядок внешний вид торгового центра в Бишкеке

Муниципальная инспекция при мэрии Бишкека вручила предписание ОАО «ОзгОн Иншаат, Таахют ак Тижарет» (торговый центр Vefa) с требованием соблюдать чистоту и порядок, вымыть фасад здания, привести его и входную группу в надлежащий вид.

В пресс-службе муниципалитета добавили, что если до 27 мая владельцы центра не сделают этого, им грозит штраф.

Напомним, после публикации 24.kg материала о внешнем виде центральной улицы столицы в муниципальном предприятии «Бишкекзеленстрой» сообщили, что взяты образцы хвои и почвы на улице Байтика Баатыра и переведены в лабораторию для анализа на предмет наличия вредителей и болезней.

В Бишкекглавархитектуре заявили, что дизайн-код города одобрен БГК 14 мая и вступит в силу только после разработки постановления горкенеша о вступлении в силу «Правил размещения и эксплуатации информационных, рекламных конструкций и требований к внешнему виду фасадов зданий и сооружений на территории Бишкека».