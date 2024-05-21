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Общество

ООН продолжает считать Владимира Зеленского президентом Украины

ООН продолжает считать Владимира Зеленского президентом Украины, несмотря на то, что формально срок его полномочий на посту главы государства истек 20 мая. Об этом заявил журналистам представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Владимир Зеленский остается для нас главой Украины и тем человеком, с которым Генеральный секретарь ООН держит связь.

Стефан Дюжаррик  

Напомним, Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года. Срок его полномочий истек бы в марте 2024-го. Однако в соответствии с Конституцией страны проведение выборов главы государства запрещено в условиях военного положения (оно действует с начала полномасштабных боев в феврале 2022 года).  
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294543/
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