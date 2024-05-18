По тревоге поднят весь личный состав милиции Бишкека.

Сегодня поздно вечером на пересении улиц 7 Апреля и Огоньаева собралось около 300 молодых парней, которые захотели разобраться с иностранцами. Милиция выставила кордоны и пытается предотвратить беспорядки.

Ранее сообщалось, что 13 мая в Бишкеке произошла массовая драка с участием иностранцев. Инцидент произошел во дворе одного из хостелов, где живут иностранцы. Они избили нескольких местных жителей.

Как сообщалось, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Три иностранца задержаны.

Кроме того, милиция пытается сдержать толпу. Есть задержанные и среди участников стихийной акции.