00:23
USD 88.26
EUR 95.98
RUB 0.97
Общество

По тревоге поднят весь личный состав милиции Бишкека

По тревоге поднят весь личный состав милиции Бишкека.

Сегодня поздно вечером на пересении улиц 7 Апреля и Огоньаева собралось около 300 молодых парней, которые захотели разобраться с иностранцами. Милиция выставила кордоны и пытается предотвратить беспорядки.

Ранее сообщалось, что 13 мая в Бишкеке произошла массовая драка с участием иностранцев. Инцидент произошел во дворе одного из хостелов, где живут иностранцы. Они избили нескольких местных жителей.

Как сообщалось, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Три иностранца задержаны.

Кроме того, милиция пытается сдержать толпу. Есть задержанные и среди участников стихийной акции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294313/
просмотров: 342
Версия для печати
Материалы по теме
Драка с иностранцами. Милиция вновь задерживает участников стихийного протеста
Драка с иностранцами. Возбудили уголовное дело и задержали трех подозреваемых
В Бишкеке мужчина систематически избивал супругу
Избиение следователя в Канте. Троих подозреваемых задержали
Задержаны сотрудники «Бишкекасфальтсервиса». Мочились в яму и распивали алкоголь
В Аламединском районе задержан подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью
В Бишкеке шестеро мужчин избили горожанина и держали взаперти
Звонили с угрозами и пошлостями. МВД задержало телефонных хулиганов
В Бишкеке задержали члена ОПГ, подозреваемого в хулиганстве
В Бишкеке мужчина подрался с милиционерами и повредил патрульную машину
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке резко поменяется погода&nbsp;&mdash; дожди и&nbsp;грозы. Прогноз на&nbsp;16-19 мая В Бишкеке резко поменяется погода — дожди и грозы. Прогноз на 16-19 мая
Такси Бишкека. Куда звонить и&nbsp;у&nbsp;каких служб есть приложения Такси Бишкека. Куда звонить и у каких служб есть приложения
В&nbsp;Бишкеке еще по&nbsp;одному маршруту пустили автобусы вместо бусов. Схема движения В Бишкеке еще по одному маршруту пустили автобусы вместо бусов. Схема движения
Диагональные пешеходные переходы в&nbsp;Бишкеке. Как правильно переходить и&nbsp;проезжать Диагональные пешеходные переходы в Бишкеке. Как правильно переходить и проезжать
Бизнес
O!Store раздает гарантированные подарки при покупке смартфонов Realme O!Store раздает гарантированные подарки при покупке смартфонов Realme
Абдурахман Муртазалиев просит президента не&nbsp;назначать новые выборы Абдурахман Муртазалиев просит президента не назначать новые выборы
Бесплатные связь и&nbsp;интернет? Это не&nbsp;сон, это суперакция от&nbsp;О! Бесплатные связь и интернет? Это не сон, это суперакция от О!
Кыргызстан и&nbsp;Венгрия будут вместе решать водные проблемы Кыргызстан и Венгрия будут вместе решать водные проблемы
18 мая, суббота
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
00:09
По тревоге поднят весь личный состав милиции Бишкека
17 мая, пятница
23:46
Google объявила о запуске функции управления смартфонами с помощью мимики лица
23:43
Драка с иностранцами. Милиция вновь задерживает участников стихийного протеста
23:30
Драка с иностранцами. Возбудили уголовное дело и задержали трех подозреваемых
22:52
Драка с иностранцами в Бишкеке. Милиционеры начали задерживать и разгонять толпу
22:51
Ремонт дорог в Бишкеке откладывается. Как будет ездить общественный транспорт