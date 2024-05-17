19:58
USD 88.26
EUR 95.98
RUB 0.97
Общество

В Бишкеке застолье закончилось убийством

В Бишкеке задержаны двое мужчин по подозрению в убийстве, сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района столицы.

13 апреля 2024 года примерно в 06.00 на пульт «102» поступило сообщение о том, что возле дома на улице Токтоналиева лежит тело мужчины. На место сразу же выехала следственно-оперативная группа. Факт зарегистрирован по статье (убийство) УК КР.

Оперативники изучили камеры наблюдения рядом с местом преступления и вышли на след подозреваемых. Задержаны 44-летний Н.А. и 32-летний П.Д.

Следствие выяснило, что в ночь на 12 апреля они втроем распивали спиртные напитки, между двумя из них произошла словесная перепалка, после чего 44-летний Н.А. ножом ударил своего приятеля в правое бедро. От полученного ранения последний скончался.

Дождавшись ночи, подозреваемые завернули тело в плед и оставили на улице, одеяло выбросили в мусорный бак. Задержанных водворили в ИВС, следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294304/
просмотров: 605
Версия для печати
Материалы по теме
Убийство Салтанат Нукеновой. Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам тюрьмы
Убийство Салтанат Нукеновой. Последнее слово Куандыка Бишимбаева в суде
Разыскиваемого в России за убийство и грабеж задержали в Бишкеке
Убийство в Бостери. Четверо обвиняемых признаны виновными и получили сроки
В Сокулуке мужчина убил сожительницу. Преступник скрывался на Иссык-Куле
Пять человек погибли в результате нападения в торговом центре в пригороде Сиднея
На Иссык-Куле мужчина убил сожительницу и девять дней держал тело на кухне
В Ноокене после пожара найдено тело мужчины с ранением
В Кара-Суу девушка убила брата. Обвиняемую оставили под стражей до конца мая
В Джалал-Абаде женщину подозревают в убийстве мужа
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке резко поменяется погода&nbsp;&mdash; дожди и&nbsp;грозы. Прогноз на&nbsp;16-19 мая В Бишкеке резко поменяется погода — дожди и грозы. Прогноз на 16-19 мая
&laquo;Вафельная&raquo; разметка в&nbsp;Бишкеке. Как проезжать и&nbsp;за&nbsp;что могут оштрафовать «Вафельная» разметка в Бишкеке. Как проезжать и за что могут оштрафовать
Мэр Бишкека запретил подчиненным дважды в&nbsp;неделю ездить на&nbsp;работу на&nbsp;своем авто Мэр Бишкека запретил подчиненным дважды в неделю ездить на работу на своем авто
В&nbsp;Бишкеке еще по&nbsp;одному маршруту пустили автобусы вместо бусов. Схема движения В Бишкеке еще по одному маршруту пустили автобусы вместо бусов. Схема движения
Бизнес
O!Store раздает гарантированные подарки при покупке смартфонов Realme O!Store раздает гарантированные подарки при покупке смартфонов Realme
Абдурахман Муртазалиев просит президента не&nbsp;назначать новые выборы Абдурахман Муртазалиев просит президента не назначать новые выборы
Бесплатные связь и&nbsp;интернет? Это не&nbsp;сон, это суперакция от&nbsp;О! Бесплатные связь и интернет? Это не сон, это суперакция от О!
Кыргызстан и&nbsp;Венгрия будут вместе решать водные проблемы Кыргызстан и Венгрия будут вместе решать водные проблемы
17 мая, пятница
19:05
В Бишкеке застолье закончилось убийством В Бишкеке застолье закончилось убийством
19:00
Афиша Бишкека на выходные: ночь музеев, фестиваль кофе и премьера спектакля
18:48
Привозили гашиш из Афганистана и продавали в Оше. Задержаны 10 человек
18:28
Марат Иманкулов принял участие во встрече секретарей советов безопасности ШОС
18:01
В парке «Молодежный» сломали шлагбаум, теперь там ездят машины