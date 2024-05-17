В Бишкеке застолье закончилось убийством

В Бишкеке задержаны двое мужчин по подозрению в убийстве, сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района столицы.

13 апреля 2024 года примерно в 06.00 на пульт «102» поступило сообщение о том, что возле дома на улице Токтоналиева лежит тело мужчины. На место сразу же выехала следственно-оперативная группа. Факт зарегистрирован по статье (убийство) УК КР.

Оперативники изучили камеры наблюдения рядом с местом преступления и вышли на след подозреваемых. Задержаны 44-летний Н.А. и 32-летний П.Д.

Следствие выяснило, что в ночь на 12 апреля они втроем распивали спиртные напитки, между двумя из них произошла словесная перепалка, после чего 44-летний Н.А. ножом ударил своего приятеля в правое бедро. От полученного ранения последний скончался.

Дождавшись ночи, подозреваемые завернули тело в плед и оставили на улице, одеяло выбросили в мусорный бак. Задержанных водворили в ИВС, следствие продолжается.