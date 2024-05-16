Перехватывающие стоянки для авто из других районов. Где их построят в Бишкеке

Мэрия Бишкека в апреле утвердила концепцию развития дорожно-транспортной инфраструктуры и снижения заторов на территории города.
Одним из проектов, которые планируется реализовать, — организация перехватывающих стоянок для ограничения въезда в город личных автомобилей.
В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры рассказали 24.kg, где могут появиться такие объекты.
Перехватывающие стоянки планируют организовать по периметру столицы примерно в следующих локациях:
- авторынок «Риом»;
- район пересечения улицы Муромской и Южной магистрали;
- район ТЦ «Ала-Арча»;
- жилмассив «Алтын-Ордо»;
- село Лебединовка;
- жилмассив «Ак-Босого»;
- село Кок-Жар.
Что еще ждет жителей Бишкека в рамках борьбы муниципалитета с пробками на городских улицах, читайте в статье в 12.00.