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Общество

Перехватывающие стоянки для авто из других районов. Где их построят в Бишкеке

Мэрия Бишкека в апреле утвердила концепцию развития дорожно-транспортной инфраструктуры и снижения заторов на территории города.

Одним из проектов, которые планируется реализовать, — организация перехватывающих стоянок для ограничения въезда в город личных автомобилей.

В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры рассказали 24.kg, где могут появиться такие объекты.

Перехватывающие стоянки планируют организовать по периметру столицы примерно в следующих локациях:

  • авторынок «Риом»;
  • район пересечения улицы Муромской и Южной магистрали;
  • район ТЦ «Ала-Арча»;
  • жилмассив «Алтын-Ордо»;
  • село Лебединовка;
  • жилмассив «Ак-Босого»;
  • село Кок-Жар.

Что еще ждет жителей Бишкека в рамках борьбы муниципалитета с пробками на городских улицах, читайте в статье в 12.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294029/
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