Перехватывающие стоянки для авто из других районов. Где их построят в Бишкеке

Мэрия Бишкека в апреле утвердила концепцию развития дорожно-транспортной инфраструктуры и снижения заторов на территории города.

Одним из проектов, которые планируется реализовать, — организация перехватывающих стоянок для ограничения въезда в город личных автомобилей.

В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры рассказали 24.kg, где могут появиться такие объекты.

Перехватывающие стоянки планируют организовать по периметру столицы примерно в следующих локациях:

авторынок «Риом»;

район пересечения улицы Муромской и Южной магистрали;

район ТЦ «Ала-Арча»;

жилмассив «Алтын-Ордо»;

село Лебединовка;

жилмассив «Ак-Босого»;

село Кок-Жар.

Что еще ждет жителей Бишкека в рамках борьбы муниципалитета с пробками на городских улицах,