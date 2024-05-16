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Общество

Выделенные полосы. На каких улицах Бишкека они могут появиться вновь

Хотя разметка выделенной полосы на улице Байтика Баатыра стерлась, в мэрии от проекта отказываться не намерены.

Как сообщили 24.kg в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, в ближайшее время нанести желтые линии планируют на:

  • проспекте Жибек Жолу (от улицы Лермонтова до улицы Фучика);
  • проспекте Манаса (от проспекта Жибек Жолу до улицы Ахунбаева);
  • проспекте Дэн Сяопина (от улицы Фучика до улицы Алыкулова);
  • проспекте Чуй (от улицы 7 Апреля до улицы Фучика);
  • улице Ахунбаева (от улицы Садырбаева до улицы Байтика Баатыра);
  • улице 7 Апреля (от проспекта Жибек Жолу до улицы Анкара).

Отметим, в ноябре 2023-го муниципалитет сообщил, что до конца года планируется организовать выделенные полосы на восьми улицах Бишкека.

Что еще ждет жителей столицы в рамках борьбы мэрии с пробками на городских улицах, читайте в статье «Бишкек без пробок. Какие эксперименты приготовила мэрия для решения проблемы».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294060/
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