В мэрии Бишкека объяснили запрет использования личного транспорта сотрудниками

В мэрии Бишкека объяснили, почему муниципальные служащие в определенные дни будут ездить на общественном транспорте.

Как сообщили в пресс-службе, ограничение на использование личного автомобиля работниками муниципалитета города вводится в целях улучшения экологической обстановки в столице, а также осуществления мониторинга и анализа качества работы общественного транспорта.

Вторник и четверг выбраны для введения ограничения как дни, когда наблюдается наибольшая интенсивность автомобильного движения в Бишкеке.

В мэрии отмечают, что введение ограничения на использование личных и служебных авто в указанные дни позволит снизить загруженность дорожной сети и сократить время пробок для всех участников движения, а также будет способствовать повышению спроса на общественный транспорт. Использование общественного транспорта сотрудниками муниципалитета послужит примером для граждан и других организаций, поощряя более экологичные и эффективные способы передвижения.

«Это, в свою очередь, простимулирует развитие транспортной системы и сократит количество выбросов вредных веществ в атмосферу», — добавили в мэрии.

Напомним, ранее стало известно, что градоначальник Айбек Джунушалиев запретил работникам мэрии и муниципальным служащим пользоваться личным автомобилем по вторникам и четвергам.