Общество

Пробки в Бишкеке. Патрульной милиции поручено регулировать движение в часы пик

В связи с интенсивным автотрафиком на улицах Бишкека управлению Патрульной службы милиции поручено усилить меры по регулированию дорожного движения в часы пик — с 7.00 до 10.00 и с 18.00 до 20.00. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По ее данным, под председательством мэра Айбека Джунушалиева состоялось заседание штаба по развитию городской дорожно-транспортной инфраструктуры.

Участники обсудили вопросы, направленные на создание комфортной городской среды для жителей и гостей столицы. В частности, речь шла о ремонте дорог и тротуаров, а также о благоустройстве прилегающих территорий.

Департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры поручено до 1 ноября 2025 года подготовить согласованный перечень дорог и тротуаров, подлежащих ремонту в 2026-м.

Территориальным и подведомственным подразделениям мэрии, а также муниципальным предприятиям поручено завершить демонтаж объектов, препятствующих ремонтным работам, до 1 марта следующего года. Это необходимо для обеспечения своевременного выполнения работ по утвержденному перечню.
