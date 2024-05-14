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Общество

Визит премьера Малайзии. В Бишкеке на некоторых улицах ограничат движение

На некоторых улицах Бишкека и Чуйской области 15-16 мая временно ограничат движение. Об этом сообщили в ГУОБДД.

Отмечается, что ограничения будут вводиться в связи с визитом премьер-министра Малайзии в Кыргызскую Республику 15-16 мая на следующих улицах:

  • от международного аэропорта «Манас» до границы Бишкека;
  • по улице Фучика до проспекта Жибек Жолу;
  • от проспекта Жибек Жолу на восток до проспекта Манаса;
  • по проспектам Манаса и Чингиза Айтматова в южном направлении до Государственной резиденции «Ала-Арча»;
  • от Государственной резиденции «Ала-Арча» до мемориального комплекса «Ата-Бейит».

ГУОБДД призывает во время мероприятия государственного значения не оставлять транспортные средства на обочинах вышеуказанных дорог, не выезжать на дороги на тяжелых грузовых машинах без необходимости и строго соблюдать ПДД, а также требования сотрудников, регулирующих дорожное движение.

«Если другие дороги будут закрыты в зависимости от ситуации, будет предоставлена дополнительная информация», — добавили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293860/
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