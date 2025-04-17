Предотвращение селей. В КР запускается экологический проект на $52,4 миллиона

В Кыргызстане стартовал экологический проект RESILAND CA+, направленный на защиту природы и предотвращение природных катастроф. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Отмечается, что инициатором запуска проекта стал министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев. Он вел переговоры с международными партнерами и донорами, а также отстаивал необходимость масштабной программы по устойчивому управлению ландшафтами и снижению рисков стихийных бедствий.

Проект поможет предотвратить сели, восстановить деградированные земли и укрепить сотрудничество с соседними странами в сфере устойчивого управления ландшафтами.

Проект реализуется до 2029 года и финансируется международными партнерами:

кредит Международной ассоциации развития (МАР) на $45 миллионов;

грант PROGREEN на $5 миллионов;

грант Фонда партнерства Кореи и Всемирного банка (KWPF) на $2,4 миллиона.

Программа охватит Ошскую, Джалал-Абадскую, Нарынскую и Иссык-Кульскую области. Особое внимание уделят бассейну реки Кара-Дарьи, где наблюдается высокий риск селевых потоков.

«Мы совместно с командой поставили перед собой задачу не ограничиваться реакцией на чрезвычайные катастрофы, а системно их предупреждать. Проект — результат нашей твердой позиции и партнерского подхода», — подчеркнул Бообек Ажикеев.

Особое внимание уделят предотвращению ускоренного таяния ледников, сохранению водного баланса и улучшению управления водными ресурсами.

В рамках проекта усилятся работы по строительству защитных сооружений. Селевые потоки не будут разрушать участки в разных ответвлениях, а направляться в безопасное русло — это поможет не только предотвращать ущерб внутри республики, но и минимизировать риски для соседних государств, находящихся ниже по течению.

По данным МЧС, за последние пять лет погибло 32 человека в результате селей и наводнений.

В июле 2023 года село Жаны-Жер Ошской области оказалось под угрозой полного затопления из-за мощного селя, сошедшего после проливных дождей. Погибли три человека, разрушены дома и дороги. В Нарынской области в 2022-м село Эмгекчил страдало от постоянных оползней, вызванных эрозией почвы и отсутствием защитных лесополос. Более 100 семей переселены. Жители Иссык-Кульской области сталкиваются с нарастающей проблемой таяния ледников, которые питают реки и озера региона. Это влияет на уровень воды и угрожает сельскому хозяйству.

Вышеперечисленные трагедии подчеркивают необходимость срочных мер для предотвращения катастроф и защиты населения.