15–16 июля в предгорьях Иссык-Кульской и Нарынской областей возможен сход селей. Об этом предупреждает пресс-центр Министерства по чрезвычайным ситуациям.

По его данным, в связи с нестабильными погодными условиями и ожидаемыми проливными дождями в горных и предгорных районах Иссык-Кульской и Нарынской областей сохраняется угроза схода селей. Также возможно повышение уровня воды в реках.

В связи с этим МЧС призывает очистить арыки и селевые каналы, принять меры по снижению рисков ЧС и воздержаться от отдыха в горных местностях. Жителям рекомендуется находиться в безопасных местах и соблюдать меры предосторожности.