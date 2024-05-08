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Общество

Учащиеся из Кыргызстана на математической олимпиаде завоевали четыре медали

Учащиеся из Кыргызстана на Балканской математической олимпиаде, которая прошла в Болгарии, завоевали четыре медали и две почетные грамоты. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

По его данным, ученики привезли одну серебряную и три бронзовые медали. К олимпиаде их готовил учитель математики Мамат Ишматов.

Серебряную медаль завоевал ученик 8-го класса школы «Газпром Кыргызстан» Ян Бобрус, бронзовые — ученики 10-го класса школы «Газпром Кыргызстан» Нурсултан Эшперов и Сейит Рыскулов, ученик 10-го класса УК АФМШЛ 61 — Нурдоолот Капаров. Почетные грамоты получили ученики 10-го класса УК АФМШЛ 61 Назар Киргизбаев и Айдин Асанкадыров.

с сайта Минобразования
Фото с сайта Минобразования. Участники олимпиады

В 41-й Балканской математической олимпиаде (BMO-2024) участвовали учащиеся 22 стран.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293476/
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