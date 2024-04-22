Автобусы для столицы, куда денут маршрутки, отключение воды. Новости Бишкека

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.

Отключение холодной воды Завтра, 23 апреля, на западе Бишкека не будет холодной воды. Подачу питьевой воды прекратят с 9.00 до 17.00 в район, ограниченный улицами Абаканова, Кустанайской, проспектом Дэн Сяопина и линией железной дороги, а также улицами Кустанайской, Волкова, Садыгалиева и проспектом Дэн Сяопина. Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Район отключения Добавим, что сегодня в столице отключили горячую воду. Ее не будет до 1 июня.

Новые автобусы До конца года в столице ожидают прибытия 100 новых автобусов. По словам вице-мэр Бишкека Мирлана Байганчокова, они приобретены в рамках грантового соглашения между Кыргызстаном и Европейским банком реконструкции и развития. По его словам, их общая стоимость — 12 миллионов евро. Сроки поставки он не назвал. Вице-мэр добавил, что в Бишкек прибыли 17 автобусов Isuzu, приобретенных в Турции на средства гранта от правительства Германии в размере 5,4 миллиона евро.

Куда денут маршрутки Депутаты Жогорку Кенеша поинтересовались, когда маршрутки полностью прекратят движение в Бишкеке. Вице-мэр Мирлан Байгончоков ответил, что это будет происходить постепенно. Сейчас на место микроавтобусы запускают большеместные автобусы. «В рамках АТР Бишкек увеличивается в три раза, добавляются новые районы. Маршрутки, которые ездят в центре города, мы отправим в новые районы», — отметил вице-мэр.

ДТП с новыми автобусами По данным Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия, зарегистрировано 21 ДТП c участием автобусов Zhong Tong, из них шесть — по вине водителей БПАТП. Директор предприятия Талант Капаров отметил, что все автобусы на линии. «Это мелкие ДТП», — сказал он. По его словам, на работу берут только водителей, имеющих водительские права категории D, а перед выпуском на линию они проходят 150-часовую стажировку. Кстати, БПАТП постоянно размещает объявления о поиске водителей. За подробной информацией можно обращаться по номеру телефона: 0312531789.

Бульвар Эркиндик похорошеет? На бульваре Эркиндик от улицы Абдумомунова до проспекта Жибек Жолу проводят глубокую санитарную обрезку зеленых насаждений и пересадку живой изгороди. Фото пресс-службы мэрии Бишкека. На бульваре Эркиндик работает Бишкекзеленстрой «Одни из самых старых деревьев в столице растут на бульваре Эркиндик. В целях безопасности бригады лесосъемки предприятия проводят глубокую обрезку деревьев. Живую изгородь с бульвара сначала пересадят в питомник МП «Бишкекзеленстрой», а в дальнейшем используют для озеленения других территорий», — подчеркнули в муниципалитете.