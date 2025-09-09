Минэнерго предлагает заменить тарифные льготы малообеспеченным на монетизацию

Министерство энергетики предлагает перевести группу потребителей из числа малообеспеченных семей, получающих ежемесячное пособие нуждающимся гражданам, имеющим детей до 16 лет — «уй-булого комок» — на монетизацию вместо тарифных льгот. Проект соответствующего указа президента об изменениях в действующие нормы подготовлен и вынесен на общественное обсуждение.

Как пояснили инициаторы, в целях справедливого подхода к предоставлению государственных пособий, повышения эффективности социальной поддержки нуждающихся семей, а также снижения финансовой нагрузки на энергокомпании (акционерные общества) в части социальной поддержки населения группу потребителей из числа малообеспеченных семей, получателей «уй-булого комок», предлагается перевести на монетизацию.

«Переход на монетизацию данных потребителей позволит охватить всех получателей пособия и исключить вероятность непредоставления пособия или предоставления не по назначению, а также снизить бюджетные кредиты, выделяемые энергокомпаниям. Всего по республике в 2024 году насчитывался около 66,2 тысячи семей — получателей пособия «уй-булого комок». За 2024 год предусмотренные тарифные льготы получали около 94,9 процента от общего количества граждан (62 тысячи 796), получающих пособие. При этом число семей, получающих пособие, ежегодно меняется», — говорится в справке-обосновании.

В Минэнерго добавили, что предоставление льгот в виде снижения платы за электроэнергию является не самым эффективным на практике, так как не все получатели пособия имеют данные льготы ввиду того, что «уй-булого комок» предоставляется по месту фактического проживания семьи, а не по месту прописки. А учитывая, что у большей части указанных потребителей не имеется постоянного места жительства и проживают они в арендованных домах, не редко встречается практика частого переезда.

В связи с этим при смене места жительства пособие может быть предоставлено не по назначению или вообще не предоставляться (не найден адресат).

В настоящее время средневыставленный тариф на электрическую энергию для конечных потребителей не покрывает полную стоимость электрической энергии. Вследствие чего в бюджете энергокомпаний ежегодно складывается дефицит денежных средств, который энергокомпании вынуждены покрывать за счет бюджетных кредитов от Министерства финансов.

В прошлом году для энергосектора на покрытие дефицита выделили бюджетных кредитов на сумму 8,93 миллиарда сомов.

«Соответственно, перевод данных потребителей на монетизацию позволит снизить выделение бюджетных кредитов энергокомпаниям, а пособия будут предоставляться на прямую нуждающимся гражданам в виде денежных средств для оплаты электроэнергии, что, помимо всего, будет стимулировать потребителей к энергосбережению и снизит нагрузку на энергетические компании в части социальной поддержки населения», — считают разработчики.

При этом вывод энергосистемы на безубыточность в 2030 году является одним из условий международных организаций, оказывающих содействие для реализации национального проекта Камбаратинской ГЭС-1.

