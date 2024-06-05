По льготному тарифу на свет платят более 77 тысяч малообеспеченных семей

По льготным тарифам на электроэнергию платит 77 тысяч 361 малообеспеченная семья. Об этом сообщили в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции.

В ведомстве напомнили, что с 2022 года по инициативе президента малообеспеченным семьям, получающим ежемесячное пособие «үй-бүлөгө көмөк», оказывается дополнительная социальная поддержка в виде льготного тарифа на электроэнергию.

При потреблении электроэнергии до 700 киловатт в месяц тариф составлял 50 тыйынов, а с июня 2024 года — 55,4 тыйына.

По данным Минтруда, на начало мая пособие «үй бүлөгө көмөк» получало 81 тысяча 508 семей. Адресная социальная поддержка в виде льготных тарифов на электроэнергию оказана 77 тысячам 361 малообеспеченной семье (94,9 процента).

«Основной причиной неполучения льготных тарифов малообеспеченными семьями является отсутствие личных лицевых счетов за электрическую энергию в связи с проживанием на съемных квартирах, в дачных поселках, в производственных помещениях, а также имеются семьи, проживающие без электричества (в кошарах, в постройках, не имеющих электрических проводов, в домах, не имеющих договора с энергокомпаниями). Территориальные подразделения министерства постоянно ведут разъяснительные работы с семьями», — сообщили в ведомстве.