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Общество

В Кыргызстане внедрены паспорта нового образца 2024 года

На территории Кыргызстана внедрены паспорт гражданина КР образца 2024 года (ID-карта) и общегражданский паспорт образца 2023 года. Об этом говорится в постановлении на сайте Тoktom.kg.

Постановлением кабинета министров от 12 апреля 2024 года № 167 утверждены:

  • положение об идентификационной карте — паспорте гражданина Кыргызской Республики образца 2024 года (ID-карта);
  • положение об общегражданском паспорте гражданина Кыргызской Республики образца 2023 года;
  • инструкция о порядке приема документов, оформления, персонификации, учета, выдачи и уничтожения ID-карты и общегражданского паспорта.

Паспорта образцов 2017-го (ID-карта) и 2020 годов будут выдаваться пока не закончатся бланки. После гражданам начнут выдавать паспорта образца 2024 и 2023 годов.

ГП «Инфоком» при Министерстве цифрового развития уполномочено на персонификацию паспортов граждан КР образца 2024 и 2023 годов.

Постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Напомним, сообщалось, что в Кыргызстане с мая могут начать выдавать паспорта с новым флагом. Министерство цифрового развития предлагало утвердить порядок оформления и выдачи паспортов образца 2024 года и вынесло документ на общественное обсуждение. Проектом предлагается установить, что национальные паспорта образца 2023 года будут выдаваться по окончании бланков (старых) паспортов образца 2017-го (ID-карта) и 2020-го (общегражданский паспорт). Эта норма разработана для плавного перехода от старых паспортов к новым.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291953/
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