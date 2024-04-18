В Кыргызстане проживает 1 тысяча 868 детей-сирот. Такие данные приводит Министерство труда, социального обеспечения и миграции в справке-обосновании к проекту постановления кабинета министров «О порядке открытия, пополнения и распоряжения средствами государственного детского депозита «Келечекке салым».

Документ вынесен на общественное обсуждение.

Отмечается, что целью и задачами проекта постановления являются создание благоприятных условий для развития детей, оставшихся круглыми сиротами, обеспечения их прав на улучшение здоровья, жилищных условий и получение образования.

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Согласно статье 27 Конституции, государство заботится, воспитывает и обучает детей-сирот. При этом им создают условия для получения бесплатного начального, среднего и высшего профессионального образования, а также оказывают социальное обеспечение.

В ведомстве отмечают, что дети-сироты, достигнув совершеннолетия (18 лет), имея ограниченные стартовые возможности, испытывают серьезные трудности, адаптируясь к самостоятельной жизни. В решении личных проблем они могут рассчитывать только на свои силы. Чтобы они не чувствовали себя ущемленными, чтобы смогли получить достойное образование, найти успешную работу, создать счастливую семью и стать достойными членами общества, необходима финансовая поддержка государства. Поддержка детей-сирот в будущем позволит снизить государственную социальную нагрузку, потому что незащищенность выпускников-сирот в итоге порождает множество проблем для всего общества, считают в Минтруда.

В среднем по республике ежегодно совершеннолетия достигают от 270 до 290 детей-сирот.

Президент подписал Указ «О введении государственного детского депозита «Келечекке салым» с 1 июня.

«Депозит будет открываться в ОАО «Айыл Банк» и обеспечивать вклад государства в будущее детей-сирот для улучшения их здоровья, жилищных условий и получения образования при достижении ими возраста 18 лет. Пополнение депозитов будет осуществляться на каждого ребенка до наступления совершеннолетия за счет средств республиканского бюджета. Итоговая сумма будет составлять не менее чем 500 тысяч сомов», — подчеркивается в справке-обосновании.

На реализацию проекта постановления дополнительно из республиканского бюджета потребуется около 271 миллиона сомов в год. В дальнейшем необходимая на выплату сумма будет формироваться за счет средств, ежегодно предусматриваемых в республиканском бюджете, и процентов, начисленных за период размещения средств на депозитах.