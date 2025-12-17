Мэрия объявила об общественных слушаниях проекта генерального плана Бишкека до 2050 года. Об этом сообщила ее пресс-служба.

Слушания состоятся 24-25 декабря по районам города по следующим адресам:

24 декабря:

Ленинский район — проспект Чуй, 168а, начало в 10.00;

Первомайский — проспект Чуй, 168а, начало в 14.00.

25 декабря:

Октябрьский район — зал заседаний муниципальной администрации мэрии, начало в 10.00;

Свердловский — улица Усенбаева, 200/1, начало в 14.00.

Для участия просят зарегистрироваться до 18.00 23 декабря по следующим телефонам:

Ленинский район: 0503102206, 0312656903;

Первомайский: 0559719999;

Октябрьский: 0999666845, 0509688870, 0312576157;

Свердловский: 0550150661, 0312360310.

Регистрация участников начнется за 15-30 минут до начала слушаний.