Общество
Сюжет: Генплан Бишкека

Генплан Бишкека — 2050. Общественные слушания пройдут 24-25 декабря

Мэрия объявила об общественных слушаниях проекта генерального плана Бишкека до 2050 года. Об этом сообщила ее пресс-служба.

Слушания состоятся 24-25 декабря по районам города по следующим адресам:

24 декабря:

  • Ленинский район — проспект Чуй, 168а, начало в 10.00;
  • Первомайский — проспект Чуй, 168а, начало в 14.00.

25 декабря:

  • Октябрьский район — зал заседаний муниципальной администрации мэрии, начало в 10.00;
  • Свердловский — улица Усенбаева, 200/1, начало в 14.00.

Для участия просят зарегистрироваться до 18.00 23 декабря по следующим телефонам:

  • Ленинский район: 0503102206, 0312656903;
  • Первомайский: 0559719999;
  • Октябрьский: 0999666845, 0509688870, 0312576157;
  • Свердловский: 0550150661, 0312360310.

Регистрация участников начнется за 15-30 минут до начала слушаний.
