Мэрия объявила об общественных слушаниях проекта генерального плана Бишкека до 2050 года. Об этом сообщила ее пресс-служба.
Слушания состоятся 24-25 декабря по районам города по следующим адресам:
24 декабря:
- Ленинский район — проспект Чуй, 168а, начало в 10.00;
- Первомайский — проспект Чуй, 168а, начало в 14.00.
25 декабря:
- Октябрьский район — зал заседаний муниципальной администрации мэрии, начало в 10.00;
- Свердловский — улица Усенбаева, 200/1, начало в 14.00.
Для участия просят зарегистрироваться до 18.00 23 декабря по следующим телефонам:
- Ленинский район: 0503102206, 0312656903;
- Первомайский: 0559719999;
- Октябрьский: 0999666845, 0509688870, 0312576157;
- Свердловский: 0550150661, 0312360310.
Регистрация участников начнется за 15-30 минут до начала слушаний.