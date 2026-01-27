Госучет, регистрация и штрафы: риелторский рынок КР предлагают ужесточить

В Кыргызстане вынесен на общественное обсуждение проект закона о внесении изменений в законодательство, регулирующее риелторскую деятельность. Документ подготовлен Министерством юстиции.

Законопроект предлагает существенно реформировать рынок риелторских услуг и вывести его из тени. Одно из ключевых изменений — обязательная регистрация всех риелторов в уполномоченном государственном органе и получение идентификационной карточки. Работа без регистрации будет считаться нарушением и повлечет штраф: 7 тысяч 500 сомов для физических лиц и 23 тысячи сомов — для юридических.

Отдельные штрафы предлагаются за незаконную рекламу или продвижение услуг через интернет. За подобные действия сумма для физлиц увеличится до 10 тысяч сомов, для юрлиц — до 28 тысяч сомов.

Проект также усиливает правила предоставления услуг: риелтор сможет рекламировать объект недвижимости только после заключения договора с клиентом, указывая свое имя, регистрационный номер и номер договора.

После подбора варианта сделки или подписания предварительного договора реклама объекта должна прекращаться.

Кроме того, законопроект уточняет налоговые нормы: теперь речь идет не о «недвижимом имуществе» в целом, а о «двух единицах недвижимого имущества», что связано с ограничением спекулятивных операций и формированием антифлиппингового регулирования.

Кабинет министров получит полномочия устанавливать единые стандарты риелторских услуг, порядок обучения и аттестации специалистов, а также правила регистрации и выдачи идентификационных карточек.

В пояснительной записке отмечено, что изменения направлены на снижение нелегального рынка, защиту потребителей и повышение качества услуг.