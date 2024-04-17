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Общество

Горные козлы, кабан и барс попали в кадр фотоловушек в Беш-Аральском заповеднике

Фотоловушки сняли диких животных в одном из заповедников. Об этом сообщила пресс-служба Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.

По ее данным, снимки сделаны в ноябре 2023 года в Беш-Аральском природном заповеднике.

«На фотографии запечатлены горные козлы на Кеминском участке, кабан, медведь, снежный барс попали на кадры фотоловушек, установленных на Баркалинском участке», — сообщили в министерстве.

Отметим, что Беш-Аральский государственный природный заповедник расположен в Чаткальском районе Джалал-Абадской области, занимает западную часть Чаткальской долины. Заповедник площадью 112 тысяч 463,3 гектара является самым отдаленным регионом Западного Тянь-Шаня. В нем обитают 45 видов млекопитающих, 150 видов птиц, произрастают 1 тысяча 500 видов растений. В том числе краснокнижные.

В 2016 году Беш-Аральский государственный природный заповедник был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291800/
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