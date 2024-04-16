Два дня без холодной воды и новый автобусный маршрут. Что происходит в Бишкеке

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.

Новый маршрут В Бишкеке сегодня запустили новый автобусный маршрут № 23. Он начинается с объездной автомагистрали — с МП «Бишкекавтобекети» — и заканчивается в селе Джал. Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Схема движения маршрута № 23 Всего на линии курсируют 25 автобусов. Расстояние от точки «А» до точки «Б» и обратно составляет 56 километров. Интервал между автобусами — 7-9 минут.

Отключение воды В микрорайоне «Джал» и жилмассиве «Арча-Бешик» 17-18 апреля временно отключат холодную воду из-за ремонта на магистральном водоводе. Для удобства населения организуют временный подвоз питьевой воды и установят биотуалеты в местах массового скопления людей. Информацию о местах установки биотуалетов и точках подвоза питьевой воды можно узнать по ссылке. Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Район отключения

Ограничение на движение грузовиков В распоряжение мэрии от 29 марта о введении ограничения на движение большегрузных автомобилей по столичным дорогам внесли изменения. Теперь ограничение движения грузовиков с максимальной общей массой свыше 18 тонн по улицам Бишкека при достижении дневной температуры воздуха 28 градусов действует с 1 июня по 1 сентября с 10.00 до 19.00. Ранее мэрия приняла решение, что с 5 апреля по 1 октября с 7.00 до 21.00 запрещается движение грузовиков с разрешенной максимальной массой свыше 18 тонн по муниципальным дорогам. Водители большегрузых автомашин вышли на митинг и требовали повысить грузоподъемность фур на дорогах и отменить запрет на въезд в Бишкек в дневное время.