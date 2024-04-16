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Общество

Два дня без холодной воды и новый автобусный маршрут. Что происходит в Бишкеке

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.

Новый маршрут

В Бишкеке сегодня запустили новый автобусный маршрут № 23. Он начинается с объездной автомагистрали — с МП «Бишкекавтобекети» — и заканчивается в селе Джал.

пресс-службы мэрии Бишкека
Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Схема движения маршрута № 23

Всего на линии курсируют 25 автобусов. Расстояние от точки «А» до точки «Б» и обратно составляет 56 километров. Интервал между автобусами — 7-9 минут.

Отключение воды

В микрорайоне «Джал» и жилмассиве «Арча-Бешик» 17-18 апреля временно отключат холодную воду из-за ремонта на магистральном водоводе.

Для удобства населения организуют временный подвоз питьевой воды и установят биотуалеты в местах массового скопления людей.

Информацию о местах установки биотуалетов и точках подвоза питьевой воды можно узнать по ссылке.

пресс-службы мэрии Бишкека
Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Район отключения

Ограничение на движение грузовиков

В распоряжение мэрии от 29 марта о введении ограничения на движение большегрузных автомобилей по столичным дорогам внесли изменения.

Теперь ограничение движения грузовиков с максимальной общей массой свыше 18 тонн по улицам Бишкека при достижении дневной температуры воздуха 28 градусов действует с 1 июня по 1 сентября с 10.00 до 19.00.

Ранее мэрия приняла решение, что с 5 апреля по 1 октября с 7.00 до 21.00 запрещается движение грузовиков с разрешенной максимальной массой свыше 18 тонн по муниципальным дорогам.

Водители большегрузых автомашин вышли на митинг и требовали повысить грузоподъемность фур на дорогах и отменить запрет на въезд в Бишкек в дневное время.

Грязь с колес

Муниципальная инспекция мэрии проверила 34 стройобъекта. Установлено, что на 11 из них есть оборудование для мойки колес большегрузных автомобилей. Остальные 23 объекта получили предписание в недельный срок установить пункты.

За несоблюдение санитарных норм на объекты строительства ОсОО «Свой стиль», ОсОО «Аманат строй», ОсОО «Ихлас», ОсОО «Туран строй» составили четыре протокола и оштрафовали на общую сумму 69 тысяч сомов.

пресс-службы мэрии Бишкека
Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Пункт мойки колес

Ранее в мэрии сообщили, что с 12 апреля ужесточается контроль над соблюдением требований к чистоте и экологии в сфере строительства. В частности, строительные компании и подрядные организации обязаны в течение 10 календарных дней оборудовать свои объекты пунктами очистки (мойки) колес автотранспорта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291722/
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