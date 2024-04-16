В мае у кыргызстанцев будут длинные выходные. В Министерстве труда, социального обеспечения и миграции напомнили, как граждане будут отдыхать.

В мае установлены официальные выходные дни: 1 мая — Праздник труда; 5 мая — День Конституции; 9 мая — День победы.

«Согласно постановлению кабинета министров, для работников государственных и муниципальных организаций, учреждений и предприятий, финансируемых из государственного бюджета, работающих по графику пятидневной рабочей недели, установлены длинные выходные дни с 1 по 5 мая. Также 9 мая является официальным нерабочим праздничным днем», — сказали в ведомстве.

Вместо 2 мая (четверг) кыргызстанцы будут работать 6 мая (понедельник), вместо 3 мая (пятница) — 11 мая (суббота).

Сотрудники, работающие по графику шестидневной рабочей недели, отдыхают 1, 6 и 9 мая.