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Общество

Понедельник, 8 апреля, будет рабочим днем

Понедельник, 8 апреля, будет рабочим днем. Об этом напомнили в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции.

В ведомстве отметили, что 8 апреля должен был быть выходным, так как при совпадении праздника или нерабочего праздничного дня с выходными (суббота, воскресенье) выходной переносится на следующий после праздника рабочий день. 

7 апреля в Кыргызстане отмечается День народной Апрельской революции.

«Для сотрудников, работающих по графику пятидневной рабочей недели, 8 апреля (понедельник) — рабочий день вместо установленного выходного 22 марта (пятница)», — подчеркнули в министерстве.

И добавили, что праздник Орозо айт пройдет 10 апреля. Этот день объявлен выходным.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290904/
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