Длинные выходные в январе и мае 2025 года придется отработать. В какие дни

В январе и мае следующего года у кыргызстанцев могут быть длинные каникулы. Проект соответствующего постановления кабмина вынесен на общественное обсуждение.

Документом предлагается для сотрудников государственных и муниципальных организаций, учреждений и предприятий, финансируемых из государственного бюджета, работающих по графику пятидневной рабочей недели, установить длительными выходными с 1 по 7 января 2025-го, а также определить 2 мая выходным.

Отметим, что 1 и 5 мая в Кыргызстане выходные праздничные дни — День труда и День Конституции. В следующем году они выпадают на четверг и понедельник. Соответственно, если рабочий день 2 мая (пятница) перенесут на другой, то граждане отдохнут пять дней подряд.

При этом проектом предлагается перенести рабочий день 2 мая на выходной 1 сентября 2025-го.

1 сентября (понедельник) должен быть выходным, потому что 31 августа (День независимости страны) приходится на воскресенье.

Кроме того, документом предполагается «отработка» и январских выходных. Предлагается:

выходной день 11 января перенести на рабочий;

выходной день 24 февраля — на рабочий 3 января;

выходной день 10 марта — на рабочий 6 января.

В справке-обосновании к проекту постановления отмечается, что проектом закона «О введении в действие Трудового кодекса и внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере труда» в дальнейшем планируется отменить практику разработки дополнительных решений о переносе нерабочих праздничных дней, совпадающих с выходными, в целях рационального использования сотрудниками выходных и нерабочих праздничных дней, обеспечения экономического роста, требующего наращивания производительности труда, непрерывности в проведении торговых, финансовых и банковских операций и других бизнес-процессов.

В случае принятия поправок и введения в действие Трудового кодекса предлагается признать данное постановление утратившим силу.