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Общество

Уникальные операции выполнили ЛОР-врачи НЦОМиД с казахской коллегой

Уникальные операции на органах слуха у детей выполнены врачами ЛОР-отделения Национального центра охраны материнства и детства совместно с отохирургом из Казахстана профессором Айгуль Медеуловой. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

По его данным, всего прооперированы семь детей со сложной приобретенной и врожденной патологией.

«Проводились операции по тимпанопластике, удалению врожденной холестеатомы, закрытию дефекта твердой мозговой оболочки средней черепной ямки костным воском и санирующие операции на среднем ухе с тимпанопластикой. Состояние детей после операции стабильное, они готовятся к выписке», — добавили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291147/
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