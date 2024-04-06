Глава кабмина принял участие в забеге, приуроченном к Всемирному дню здоровья

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров принял участие в мероприятии «Мое здоровье — мое право», приуроченном к Всемирному дню здоровья. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В своем выступлении глава кабмина отметил, что Всемирный день здоровья напоминает каждому человеку о важности заботы о своем здоровье.

«Мы обязаны обеспечить наших граждан качественными медицинскими услугами, мотивировать граждан вести здоровый образ жизни, улучшать и защищать экологическую среду. В период пандемии мы видели, что каждый гражданин несет ответственность за здоровье общества в целом. А здоровье каждого гражданина — сила, ресурс и завтра нашего общества физически активных граждан», — сказал он.

В рамках мероприятия «Мое здоровье — мое право», организованного Министерством здравоохранения Кыргызской Республики к Всемирному дню здоровья, желающие прошли медицинский осмотр и получили консультации специалистов. В рамках мероприятия состоялся массовый забег.