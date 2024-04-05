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Общество

Стадион на 45 тысяч мест в Бишкеке. Привлечены архитекторы из Турции и Англии

В Бишкеке начали строительство стадиона на 45 тысяч мест. Об этом сегодня сообщил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

По его словам, с момента обретения независимости такой стадион большого масштаба строится впервые.

«С весны здесь начали активно проводить строительные работы. Стадион рассчитан на 45 тысяч мест. Он строится по стандартам ФИФА. К возведению привлечены архитекторы из Турции и Англии. Они контролируют работы. Девяносто процентов строителей — кыргызы. Для 500 строителей построен специальный городок», — отметил Камчыбек Ташиев.

Строительство стадиона планируют завершить в течение двух лет. По предварительным оценкам, он обойдется в $60 миллионов.

«Мы не только этот стадион строим. По поручению президента планируется возобновить и восстановить с этого года все большие стадионы в стране», — сказал глава ГКНБ.

Он добавил, что до конца осени планируется восстановить 12 стадионов и построить два новых.

Напомним, ранее управделами главы государства Каныбек Туманбаев сообщил, что в Бишкеке построят стадион на 45 тысяч мест. Эскизы нового спортивного объекта он опубликовал в социальных сетях. По проекту архитектурный дизайн адаптирован к национальным ценностям и напоминает кыргызскую юрту. По словам Каныбека Туманбаева, проект взял под личный контроль председатель ГКНБ, президент Федерации футбола КР Камчыбек Ташиев. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290909/
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