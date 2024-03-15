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Общество

Новый стадион на 45 тысяч мест в Бишкеке. Как он будет выглядеть

В Бишкеке построят стадион на 45 тысяч мест. Эскизы нового спортивного объекта опубликовал на своей странице в Facebook управделами президента Каныбек Туманбаев.

из Facebook. Публикация Каныбека Туманбаева
Фото из Facebook. Публикация Каныбека Туманбаева

По его словам, проект по строительству стадиона ведется по поручению президента Садыра Жапарова. Его проектирование выполнено совместно с известными зарубежными компаниями. Архитектурный дизайн адаптирован к национальным ценностям и напоминает кыргызскую юрту.

«В соответствии с современными требованиями на стадионе продуманы все условия: наличие магазинов, мест отдыха и парковки. В ближайшие дни начнутся строительные работы», — написал Каныбек Туманбаев.

Он также сообщил, что проект взял под личный контроль председатель ГКНБ, президент Федерации футбола КР Камчыбек Ташиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289173/
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