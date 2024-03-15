Новый стадион на 45 тысяч мест в Бишкеке. Как он будет выглядеть

В Бишкеке построят стадион на 45 тысяч мест. Эскизы нового спортивного объекта опубликовал на своей странице в Facebook управделами президента Каныбек Туманбаев.

Фото из Facebook. Публикация Каныбека Туманбаева

По его словам, проект по строительству стадиона ведется по поручению президента Садыра Жапарова. Его проектирование выполнено совместно с известными зарубежными компаниями. Архитектурный дизайн адаптирован к национальным ценностям и напоминает кыргызскую юрту.

«В соответствии с современными требованиями на стадионе продуманы все условия: наличие магазинов, мест отдыха и парковки. В ближайшие дни начнутся строительные работы», — написал Каныбек Туманбаев.

Он также сообщил, что проект взял под личный контроль председатель ГКНБ, президент Федерации футбола КР Камчыбек Ташиев.