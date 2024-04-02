Как защититься от карманников. 10 эффективных способов от МВД Кыргызстана

Карманные кражи в основном происходят в общественном транспорте, торговых и рыночных комплексах, местах массового скопления людей. Об этом сообщает пресс-служба МВД и посоветовала, как обезопасить свои карманы от злоумышленников.

Десять эффективных способов:

уделяйте особое внимание своим вещам в многолюдном транспорте, магазинах или других общественных местах;

обратите внимание на то, чтобы из-под одежды не был виден кошелек или сотовый телефон, они чаще всего привлекают внимание карманников;

не передавайте мобильный телефон посторонним и незнакомым людям;

не носите ценные вещи в поясной сумке в общественном транспорте и других местах скопления людей;

не оставляйте без присмотра мобильный телефон на столе, стуле, в раздевалке или развлекательных заведениях;

убирайте кошелек в нагрудный карман — это самый надежный способ хранения, поскольку в таких случаях карманники не могут украсть незаметно;

следите за тем, чтобы молния вашей сумки была застегнута, плотно прижмите ее к себе;

никогда не кладите кошелек в продуктовую тележку;

всегда обращайте внимание на людей, пытающихся подойти к вам сзади или сбоку;

всегда подсчитывайте, сколько денег у вас в кошельке, когда выходите из дома. Не носите с собой лишние деньги.

Также МВД предупреждает: если пострадали от карманных краж или стали свидетелем преступления, нужно незамедлительно звонить на номер 102.