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Происшествия

Еще один вор-карманник, промышлявший в маршрутках, задержан в Бишкеке

Сотрудники милиции задержали подозреваемого в совершении карманной кражи в общественном транспорте. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Бишкека.

По ее данным, в милицию с заявлением обратился гражданин Б.Ч. Неизвестные в маршрутке на пересечении улиц Абдрахманова и Киевской похитили у него мобильный телефон iPhone XR стоимостью 62 тысячи сомов. 

пресс-службы ГУВД Бишкека
Фото пресс-службы ГУВД Бишкека

Возбуждено уголовное дело. Задержан гражданин О.Б., 2001 года рождения, ранее неоднократно судимый за совершение аналогичных преступлений. Он водворен в ИВС. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/290088/
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