В Бишкеке задержали группу карманников: изъято более 20 украденных телефонов

Сотрудники ГУВД Бишкека задержали подозреваемых, причастных к серии карманных краж на бишкекских рынках. Об этом сообщили в пресс-службе столичной милиции.

Поводом для расследования стало заявление гражданки А.А., которая 28 декабря 2025 года обратилась в УВД Свердловского района. Она сообщила, что на Аламединском рынке неизвестные вытащили из кармана куртки ее несовершеннолетней дочери iPhone 12 Pro Max и скрылись.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 205 УК КР.

В ходе оперативных мероприятий милиция установила и задержала первого подозреваемого — А.К., 1998 года рождения. Позже следствие выявило, что похищенные телефоны преступник сбывал на территории рынка «Ош базары» при участии второго фигуранта — А.З., 2001 года рождения.

Оба задержаны и водворены в ИВС ГУВД Бишкека в порядке статьи 96 УПК КР.

Во время обысков в торговом центре «Беш-Сары» правоохранители обнаружили и изъяли более 20 мобильных телефонов, происхождение которых подозревается как криминальное. На данный момент установлена причастность задержанных к серии карманных краж на рынках столицы.

Расследование продолжается.