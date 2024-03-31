Тепловую электростанцию «Чалдовар» хотят построить при помощи России

Кыргызстан и Россия будут сотрудничать по проекту строительства тепловых электростанций на территории республики. Об этом сообщается на сайте Минэнерго РФ.

Уточняется, что соответствующий меморандум о взаимопонимании подписали министр энергетики России Николай Шульгинов и министр энергетики Кыргызской Республики Таалайбек Ибраев.

Стороны договорились о сотрудничестве по проекту строительства ТЭС «Чалдовар».

«Документ направлен на реализацию перспективных проектов в области модернизации и строительства генерирующих мощностей с участием российской стороны на территории Киргизской Республики», — уточняется в сообщении.