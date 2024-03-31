12:02
USD 89.47
EUR 96.43
RUB 0.97
Общество

Тепловую электростанцию «Чалдовар» хотят построить при помощи России

Кыргызстан и Россия будут сотрудничать по проекту строительства тепловых электростанций на территории республики. Об этом сообщается на сайте Минэнерго РФ.

Уточняется, что соответствующий меморандум о взаимопонимании подписали министр энергетики России Николай Шульгинов и министр энергетики Кыргызской Республики Таалайбек Ибраев.

Стороны договорились о сотрудничестве по проекту строительства ТЭС «Чалдовар».

«Документ направлен на реализацию перспективных проектов в области модернизации и строительства генерирующих мощностей с участием российской стороны на территории Киргизской Республики», — уточняется в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290341/
просмотров: 200
Версия для печати
Материалы по теме
Глава Минэнерго рассказал, когда перестанут отключать свет в городах и селах
Глава Минэнерго ответил, почему у «Газторг Сервис» не отозвали лицензию
В Кыргызстане отключения электричества зимой, возможно, будут
В Кыргызстане открыли 753 топливных базы и пункта по продаже угля
Минэнерго предлагает повышать тарифы на тепло без ограничений
В Нарыне строят завод по производству бетонных опор
Амбициозный проект стартовал. В городе Асмане начали строить подстанцию
Министерство энергетики планирует запретить электрическое отопление зимой
Министр энергетики поручил ставить больше «умных» счетчиков и готовиться к зиме
Теперь официально. Таалайбек Байгазиев назначен замминистра энергетики
Популярные новости
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения
Мэр Айбек Джунушалиев объявил в&nbsp;Бишкеке режим&nbsp;ЧС Мэр Айбек Джунушалиев объявил в Бишкеке режим ЧС
Фильм из&nbsp;Кыргызстана возглавил кассовые сборы в&nbsp;Казахстане&nbsp;&mdash; более $1&nbsp;миллиона Фильм из Кыргызстана возглавил кассовые сборы в Казахстане — более $1 миллиона
Теракт в&nbsp;Москве. Награждены кыргызстанцы, участвовавшие в&nbsp;спасении людей Теракт в Москве. Награждены кыргызстанцы, участвовавшие в спасении людей
Бизнес
Годовое общее собрание акционеров ОАО &laquo;РСК Банк&raquo; Годовое общее собрание акционеров ОАО «РСК Банк»
Быть крупным экспортером. Как молодой предприниматель плантацию облепихи создает Быть крупным экспортером. Как молодой предприниматель плантацию облепихи создает
2,5 миллиона человек прослушали подкасты проекта &laquo;Санарип Инсан&raquo; за&nbsp;два года 2,5 миллиона человек прослушали подкасты проекта «Санарип Инсан» за два года
Финансовый отчет ОсОО &laquo;МКК UCH Credit&raquo; за&nbsp;2023 год Финансовый отчет ОсОО «МКК UCH Credit» за 2023 год
31 марта, воскресенье
11:31
Тепловую электростанцию «Чалдовар» хотят построить при помощи России Тепловую электростанцию «Чалдовар» хотят построить при...
11:00
Исчезла горячая вода? Разбираемся, как подобрать и купить водонагреватель
10:29
Совместную борьбу с терроризмом обсудили Кыргызстан и Россия
10:02
В Бишкек на следующей неделе вернется тепло, но дожди все равно будут
09:30
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 31 марта 2015 года
30 марта, суббота
23:45
WhatsApp меняет правила. Что надо знать, чтобы не потерять доступ к перепискам
23:22
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg