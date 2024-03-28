В горных районах Кыргызстана ожидаются сход лавин и снежные заносы

В горных районах Кыргызстана ожидаются сход лавин, снежные заносы и накат, гололедица. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По данным Кыргызгидромета, с 29 марта по 1 апреля в стране ожидается повышение температуры воздуха и проливные дожди.

В связи с чем на автодороге Бишкек — Ош возможен сход лавин:

121-138-м километрах (перевал Тоо-Ашуу);

198-255-м километрах (ущелье Чычкан, перевал Ала-Бел);

74-107-м километрах Мырза-Аке — Кара-Кулжа — Алайкуу;

68-74-м километрах Ала-Бука — Каныш-Кыя — Кызыл-Адыр ;

86-101-м километрах (перевал Чапчыма);

0-3-м километрах автодорога Кызыл-Бел — Акташ;

45-90-м километрах автодорога Каракол — Энилчек (перевал Чон-Ашуу).

МЧС рекомендует на автодорогах при проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами 500 метров.