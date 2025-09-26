В Германии появился мурал с изображением девушки-кыргызки

В Берлине художники арт-группы basicolors создали мурал с изображением девушки-кыргызки в традиционной национальной одежде. Об этом сообщили инициаторы проекта.

По их данным, мурал из серии KYZ POWER реализован в рамках одного из крупнейших международных стрит-арт-фестивалей Германии Da Bridge Jam, в котором в этом году приняли участие более 40 известных стрит-арт-художников из всей Европы.

Автор мурала Виктор Цой представлял на фестивале нашу страну.

Отмечается, что мурал стал не просто частью большого европейского фестиваля, но и своеобразным мостом между Кыргызстаном и Германией.

«В центре мурала изображена девушка в традиционном кыргызском наряде. Ее лицо наполнено спокойной решимостью и внутренней силой. На заднем плане расположена крупная надпись KYZ POWER, которая служит смелым заявлением силы и жизнестойкости. По замыслу автора данный мурал призван показать зрителям красоту и силу женщин нашей республики и вдохновить всех зрителей поверить в свои безграничные возможности. Серия муралов поднимает важность темы равноправия и равных возможностей», — говорится в сообщении.