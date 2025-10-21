Новый мурал в Бишкеке вызвал неоднозначную реакцию у горожан

В Бишкеке, на пересечении улиц Тыныстанова и Суеркулова, на здании медцентра Кыргызской государственной медицинской академии появился новый мурал.

На стене изображены врачи и молодые люди в национальных костюмах — символы здоровья, традиций и будущего страны.

Однако мурал вызвал неоднозначную реакцию в социальных сетях: мнения пользователей разделились от сдержанного одобрения до откровенной критики.

Фото 24.kg

Многие отметили, что пропорции и выражения лиц персонажей выглядят неестественно. Один из комментаторов пошутил, что «врачи на рисунке явно не справились бы с косоглазием», другой сравнил работу с «рисунком школьника из младших классов». Некоторые даже предположили, что «девушка в красном — дочь главврача, потому что они абсолютно одинаковые».

Журналисты 24.kg решили опросить прохожих, что они думают о новом произведении на здании в городе.