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Общество

В Бишкеке появился крупнейший международный стрит-арт в Центральной Азии

В Бишкеке прошел международный стрит-арт фестиваль Kyz Power 2024, который собрал 40 художников. Об этом сообщили в арт-группе Basicolors.

В мероприятии приняли участие авторы из США, Канады, Мексики, Ирана, Германии, Франции, Англии, Южной Кореи, Косово, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана, которые создали крупнейший международный стрит-арт в Центральной Азии.

В рамках фестиваля на южной стене ТРЦ Asia Mall создана открытая арт-галерея с муралом размером более 700 квадратных метров.

Фестиваль является продолжением арт-проекта Kyz Power, который поднимает важность
темы равноправия и равных возможностей для гармоничного развития общества.

Напомним, что в сентябре 2023 года по приглашению Музея изобразительных искусств художники арт-группы создали на фасаде мурал, который был уничтожен через несколько дней.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295655/
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