Штрафы за ремонт тротуаров, нездоровый воздух, заторы. Что происходит в Бишкеке

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.

Нездоровый воздух Аналитики швейцарской компании IQAir опубликовали отчет о качестве воздуха в разных странах в 2023 году. Уровень загрязнения воздуха оценивали в 134 странах и 7 тысячах 812 городах. Кыргызстан оказался по итогам года на 18-м месте, а Бишкек — на 798-м При этом в 2023 году концентрация вредных веществ в целом по стране оказалась выше, чем в 2022-м, а в Бишкеке — ниже. Самым же «грязным» годом за последние пять лет в столице стал 2021-й, когда среднегодовая концентрация PM2.5 (мкг/м³) составила 48,3. Это в 7-10 раз больше рекомендованных показателей ВОЗ.

Высокотехнологичный рентгенохирургический центр В Национальном центре кардиологии и терапии открылся первый в Кыргызстане высокотехнологичный рентгенохирургический центр на основе модели полного цикла оказания экстренной высокотехнологичной помощи больным с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями. Центр отремонтирован и оснащен высокотехнологичным ангиографическим комплексом, который обеспечит доступность и качество медицинской помощи с использованием передовых технологий и инноваций. Способствует внедрению в клиническую практику уникальных малоинвазивных эндоваскулярных операций, что позволит сохранить жизни тысячи пациентов. В рамках открытия впервые в Кыргызстане при поддержке ведущих специалистов из Китая, России и Казахстана проведены мастер-классы по транскатетерной имплантации аортального клапана. В будущем подобные операции будут на постоянной основе для всех нуждающихся. В планах также эндоваскулярные высокотехнологичные операции при инсультах и других тяжелых заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Фото пресс-центра Минздрава. Новый центр

Мэр сходил в народ Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев встретился с жителями Первомайского района, а именно улиц Ганди, Рыскулова, Фучика, Асановой, Заводской, Чимкентской, Республиканской, Жумабека, Харьковской и Васильевского тракта. Во встрече также приняли участие депутат ЖК КР Эльвира Сурабалдиева, глава Первомайского района Улан Сарылбек уулу и представители подведомственных и территориальных подразделений. «Жители обозначили ряд социально-экономических вопросов, в частности затронули вопросы о ремонте и асфальтировании улиц, сохранения парка на пересечении улиц Республиканской и Победы, газификации, выдачи красных книг в рамках земельной амнистии, строительства тротуара возле школы № 41, а также продления маршрута автобуса № 26. Айбек Джунушалиев поручил взять на контроль все озвученные жителями вопросы», — сообщили в мэрии. Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Встреча с жителями Первомайского района

Демонтаж возле рынка «Мадина» Возле рынка «Мадина» убирают кафе, столовую и навесы, расположенные с южной стороны на муниципальной земле. Ранее владельцам направлены письма-претензии управления по контролю за землепользованием столичного муниципалитета, после чего они в добровольном порядке демонтируют объекты. В итоге освободится 186 квадратных метров муниципальной земли. Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Демонтаж возле рынка «Мадина»

Ремонт здания Министерства культуры В Бишкеке начали капитальный ремонт здания Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики.



Напомним, что здание построено в 1927 году. В нем до 1936-го находились Центральный исполнительный комитет и Совнарком Киргизской АССР. Затем там размещались различные правительственные учреждения, музеи. Здание является памятником истории и архитектуры республиканского значения. Ранее сообщалось, что на ремонт здания Министерства культуры власти потратят почти 29 миллионов сомов. На эти средства планируются отбивка штукатурки стен и потолков, установление новых металлических ограждений, освещения и прокладка кабеля. Отметим, о необходимости ремонта в здании Минкультуры сообщалось еще в 2019 году.

Реновация зеленого фонда столицы В Бишкеке проведут реновацию зеленого фонда столицы. В муниципалитете отметили, что реновация — это комплекс мероприятий, направленных на замену больных и усыхающих деревьев, кустарников и иных насаждений на здоровые (воспроизводство), улучшение породного состава и структуры зеленых насаждений, в том числе с элементами ландшафтной перепланировки. Первый этап реновации зеленого фонда уже стартовал по проспектам Чуй и Айтматова. «Бригады лесосъемки МП «Бишкекзеленстрой» проводят кропотливую работу по подготовке к сносу аварийных зеленых насаждений. Первыми будут очищаться крупные проспекты и улицы, так как именно на них наблюдается наибольшее оживленное движение», — рассказали в мэрии.

Обсудили заторы В столице с участием мэра Айбека Джунушалиева состоялось координационное совещание по вопросам транспорта. На нем рассмотрели вопросы улучшения качества работы общественного транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры. Члены координационного совета посетили автобусный парк муниципального предприятия «Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие» и ознакомились с порядком организации работы общественного транспорта, ознакомились с работой ситуационного центра, расположенного на базе МП «Бишкекавтобекети». Им продемонстрировали возможности автоматизированной системы управления дорожным движением и транспортных видеодетекторов, а также функциональная и техническая база центра. В режиме онлайн представлена работа АСУДД, установленной на перекрестках улиц города. В настоящее время на основе пилотного проекта на 21 перекрестке установлены «умные» светофоры, режим работы которых меняется в зависимости от потока автомобиля. Они контролируют заторы на дорогах. Если проект будет реализован в полной мере, то «умные» светофоры будут установлены на более чем 150 самых проблемных перекрестках столицы. Мэр Айбек Джунушалиев отметил, что ведется комплексная работа по снижению заторов.